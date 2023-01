U19 Women's T20 World Cup: बांग्लादेश ने किया बड़ा उलटफेर, पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई

U19 T20 World Cup: बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया. टीम ने साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को रौंद दिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के साथ ही बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है.

ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश की महिला टीम ने 7 विकेट से करारी शिकस्त दे दी. बिनोनी में खेले गए इस पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्लेयर मूर के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रनों का स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए मूर ने 52 रनों की पारी खेली जबकि एला हेवर्ड ने 35 रन बनाए.

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के 131 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में ही 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. इस तरह U19 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर हो गया. बांग्लादेश के लिए दिलारा अख्तर ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए. वहीं, सोरना अख्तर ने 23 और सुमैया अख्तर ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली.

ग्रुप डी के एक अन्य मैच में संयुक्त अरब अमीरात ने स्कॉटलैंड को छह विकेट से हरा दिया. स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 99 रन ही बना सकी जबकि यूएई ने 16.4 ओवर में चार विकेट पर 100 रन बनाकर जीत अपने नाम की। महिका गौर ने नाबाद 33 रन बनाए.

आईसीसी महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023 का 14 जनवरी से आगाज हो चुका है जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है. ग्रुप-ए में बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं जबकि ग्रुप-बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, रवांडा और इंग्लैंड को रखा गया है.