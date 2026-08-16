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Bangladesh Beat Australia: ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने उसके घर में ही रौंदा, यादगार जीत के साथ लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

Bangladesh Beat Australia: ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने उसके घर में ही रौंदा, यादगार जीत के साथ लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

Written by: Nandan Singh
Published: August 16, 2026, 2:52 PM IST
Bangladesh Beat Australia
बांग्लादेश की जबरदस्त जीत. (Photo/ICC)
  • बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया
  • 9 विकेट से दे दी मात
  • 31 साल में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा
  • बना दिए कई गजब रिकॉर्ड

Bangladesh Beat Australia: बांग्लादेश ने आखिरकार पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही दम लिया. मैच के पहले दिन से बांग्लादेश ने मेजबान टीम पर शिकंजा कसकर रखा. किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया गेम में आगे हैं. चार दिन के अंदर ही बांग्लादेश ने कंगारू टीम को हराकर इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया टीम से मिले 57 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश ने सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल किया. यह ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बांग्लादेश की टेस्ट में पहली जीत है. बांग्लादेश ने डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. यह टेस्ट क्रिकेट में विकेटों के लिहाज से बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ साल 2024 में आई थी, जब टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया था.

बांग्लादेश की जबरदस्त जीत

सेना देशों (इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड) में यह बांग्लादेश की महज दूसरी टेस्ट जीत है. इससे पहले एकमात्र जीत टीम को साल 2022 में नसीब हुई थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह बांग्लादेश की कुल मिलाकर दूसरी जीत है. इससे पहले, टीम ने कंगारुओं को 2017 में हराया था. बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे कम मैच खेलकर पहली जीत दर्ज करने वाली एशियाई टीम भी बन गई है. बांग्लादेश ने यह कारनामा सिर्फ अपने तीसरे टेस्ट मैच में किया है.

और पढ़ें: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की कगार पर बांग्लादेश, जल्दी-जल्दी झटकने होंगे 6 विकेट

इस मामले में सबसे आगे बांग्लादेश

वहीं, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत के लिए 7, भारत को 12 मैच लगे थे. श्रीलंका 15 मुकाबले खेलने के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर सकी है. ऑस्ट्रेलिया को अपनी धरती पर भारत के अलावा 31 साल बाद किसी एशियाई टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. बांग्लादेश की ओर से तेज गेंदबाज हसन महमूद का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया.

ऑस्ट्रेलिया को आसानी से दी मात

महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को सिर्फ 198 रनों पर समेटा. इसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बनाए और 228 रनों की विशाल बढ़त ली. दूसरी पारी में कैमरून ग्रीन (109 रन) की शतकीय पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 284 रन बनाकर ऑलआउट हुई, और बांग्लादेश के सामने 57 रनों का लक्ष्य रखा. बांग्लादेश ने टारगेट को सिर्फ एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. (इनपुट: आईएएनएस)

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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