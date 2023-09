गुवाहाटी। बांग्लादेश ने शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों की मदद से शुक्रवार को यहां अभ्यास क्रिकेट मैच में श्रीलंका को सात विकेट से पराजित करके विश्व कप से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की. बांग्लादेश के सामने 264 रन का लक्ष्य था. सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन (84) और लिटन दास (61) ने पहले विकेट के लिए 131 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. इस मैच में कप्तानी कर रहे मेहदी हसन मिराज ने (नाबाद 67) और मुशफिकुर रहीम (नाबाद 35) ने उपयोगी पारियां खेल कर बांग्लादेश को 42 ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 263 रन बनाकर आउट हो गई थी. उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (68) और धनंजय डी सिल्वा (55) ने अर्धशतक जमाए.

Bangladesh have romped home to a dominant win against Sri Lanka in the warm-up game in Guwahati 🤩#BANvSL | #CWC23 | 📝: https://t.co/fR4VEK0TiR pic.twitter.com/Ld2dRgswDw

— ICC (@ICC) September 29, 2023