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न्यूजीलैंड पर बांग्लादेश को जीत दिलाने वाले बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बॉलरों की रैंकिंग में मचाई हलचल, मुस्तफिजुर की रैंकिंग देखकर नहीं होगा यकीन
बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इस वनडे सीरीज में एकमात्र मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए. उन्हें ICC रैंकिंग में 14 पायदान का उछाल मिला.
न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में बांग्लादेश को 2-1 से जीत दिलाने में बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों को आईसीसी वनडे रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. उसके तीन गेंदबाजों ने मिलकर सीरीज में 18 विकेट अपने नाम किए थे. शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा को उनके जोरदार प्रदर्शन का इनाम वनडे रैंकिंग में भी मिला है.
शोरिफुल इस्लाम गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में 11 पायदान ऊपर चढ़कर 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि मुस्तफिजुर ने 14 पायदानों की बड़ी छलांग लगाकर 41वां स्थान हासिल किया. ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रहे नाहिद राणा को इनमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो 16 पायदानों की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंच गए. यह आगामी वैश्विक टूर्नामेंट से पहले तेज गेंदबाजी में बांग्लादेश की बढ़ती ताकत को दिखाता है.
हालांकि मुस्तफिजुर जैसे स्टार तेज गेंदबाज की रैंकिंग को देखें तो वह मौजूदा समय में 41वें पायदान पर हैं, जबकि जिस कद के वह गेंदबाज हैं, उन्हें टॉप 40 से बाहर देखना हैरानी की बात है. 30 वर्षीय यह गेंदबाज अब तक 120 वनडे खेलकर 187 विकेट अपने नाम कर चुका है. वह इस सीरीज में एकमात्र वनडे खेले थे, जिसमें उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए.
A strong series win against New Zealand at home rewards Bangladesh players in the latest ICC Men’s Player Rankings
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— ICC (@ICC) April 29, 2026
वनडे सीरीज में अपने योगदान के बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ. लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नजमुल हुसैन शांतो 11 पायदान ऊपर चढ़कर 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि लिटन दास 15 पायदान की छलांग लगाकर 65वें स्थान पर पहुंच गए.
ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए. उनका असर चटगांव में सीरीज के निर्णायक मैच में देखने को मिला, जहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया. दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज के शुरुआती मुकाबले को बांग्लादेश ने 6 विकेट से अपने नाम किया. इस मैच के बाद टी20 रैंकिंग में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को फायदा मिला है.
तौहीद हृदय ने सीरीज के पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर सभी को प्रभावित किया. वह टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9 पायदान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर पहुंच गए हैं. परवेज हुसैन इमोन ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया. वह तीन पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इनके अलावा, गेंदबाजों में मेहदी हसन तीन पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
(एजेंसी से)
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