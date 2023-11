शाकिब अल हसन को एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ अपील करने से रोकना चाहते थे बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच

बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड (Allan Donald) ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप 2023 मैच के दौरान कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) के श्रीलंकाई क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) को टाइम आउट करने की अपील करने का समर्थन नहीं किया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विश्व कप 2023 में श्रीलंका पर बांग्लादेश की जीत के दौरान शाकिब की अपील के बाद मैथ्यूज को टाइम आउट किया गया था.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड, जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर रहे हैं, ने कहा कि उन्होंने मैदान पर दौड़कर शाकिब अल हसन को टाइम आउट की अपील करने से रोकने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.

डोनाल्ड ने बांग्लादेश-श्रीलंका विश्व मैच में हुई इस घटना और इसकी वजह से टीमों पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट के मैदान पर ऐसी चीजें नहीं देखना चाहते थे.

डोनाल्ड ने CricBlog.net को बताया, “जब ऐसा हुआ तो मेरी तत्काल प्रतिक्रिया – और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा स्वभाव मुझ पर हावी हो गया होगा – क्या मैंने वास्तव में मैदान पर जाने और कुछ कहने के बारे में सोचा था, ‘बहुत हो गया, हम इसके लिए खड़े नहीं हैं; हम हैं उस तरह की टीम नहीं जो इसके लिए खड़ी हो. यह मेरा तत्काल विचार था,”

उन्होंने कहा, “चीजें इतनी जल्दी हुईं, लेकिन आप अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं और मैं मुख्य कोच नहीं हूं, मेरे पास अधिकार नहीं है. मैंने अभी मराइस इरास्मस [बॉलर्स एंड पर खड़े अंपायर] को यह कहते देखा, ‘प्लीज एंजेलो, आप अब मैदान छोड़ सकते हैं’. और, एंजेलो को अपना हेलमेट उठाकर फिर चलते हुए और फिर उसे विज्ञापन बोर्डों पर फेंकते हुए देखकर, मैं बस आश्चर्यचकित था.”

श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. उनके डिसमिसल की वजह से क्रिकेट फैंस दो हिस्सा में बंट गए हैं. मैथ्यूज ने मैच के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम और शाकिब अल हसन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी टीम को इस स्तर तक गिरते नहीं देखा.

हेलमेट में परेशानी के कारण मैथ्यूज 2 मिनट के निर्धारित समय में अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए थे. इस दौरान शाकिब ने देरी के बारे में अंपायरों से अपील की, जिसके कारण मैथ्यूज को ‘टाइम आउट’ घोषित कर दिया गया. मैथ्यूज की तरफ से स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयासों के बावजूद, अंपायरों ने अपना फैसला बरकरार रखा, जिससे दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच विवाद और बहस छिड़ गई.

I rest my case! Here you go you decide pic.twitter.com/AUT0FGffqV

— Angelo Mathews (@Angelo69Mathews) November 7, 2023