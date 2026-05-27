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पाकिस्तान को टेस्ट में धोने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों की ICC रैंकिंग में बल्ले-बल्ले, दर्ज किया जोरदार उछाल

ICC Test Rankings: पाकिस्तान को 2-0 से धोनी वाली बांग्लादेश और उसके खिलाड़ियों को ICC टेस्ट रैंकिंग में जोरदार फायदा मिला है. बांग्लादेश ने इस रैंकिं में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: May 27, 2026, 6:26 PM IST
Bangladesh Test
बांग्लादेश की टेस्ट रैंकिंग @ICC/x

Bangladesh Climbs in ICC Test Rankings After Beating Pakistan in Home Test Series: क्रिकेट इतिहास में पहली बार अपने घर में पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज में सफाया करने वाली बांग्लादेश और उसके खिलाड़ियों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बल्ले-बल्ले हो गई है. 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से मेहमान टीम का सफाया करने वाली बांग्लादेश की टीम अब पुरुष टेस्ट रैंकिंग में 2 पायदान की उछाल के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गई है. पाकिस्तान को 3 पायदान का नुकसान हुआ है और अब वह बांग्लादेश से नीचे 8वें पायदान पर आ गया है. इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, टेस्ट चैम्पियन साउथ अफ्रीका दूसरे, जबकि भारत तीसरे पायदान पर बना हुआ है.

वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडरों की रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है. उसके अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम उन खिलाड़ियों में से एक रहे, जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ. दाएं हाथ के 39 वर्षीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में सर्वाधिक 259 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के साथ मुशफिकुर रहीम ने बल्लेबाजी रैंकिंग में 10 पायदान की छलांग लगाते हुए संयुक्त रूप से 16वां स्थान हासिल कर लिया.

और पढ़ें: पाकिस्तान को टेस्ट में 2-0 से पीट जिम्बाब्वे की ओर चली बांग्लादेश, खेलेगी तीनों फॉर्मेट की सीरीज

इनके अलावा, बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास ने भी दमदार उछाल दर्ज की. उन्होंने सीरीज के दौरान 239 रन बनाकर 14 स्थान की छलांग लगाई और 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सीरीज के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों को भी फायदा मिला है.

बाएं हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम को आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा मिला, जिन्होंने 11वें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग भी हासिल कर ली.  ​​ऑफ-स्पिनर मेहदी हसन मिराज दो स्थान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने 10 स्थान की छलांग लगाकर 54वां स्थान हासिल किया.

दूसरी तरफ, सीरीज में हार के बावजूद, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वापसी के बाद आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 49वें स्थान पर फिर से शामिल हो गए.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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