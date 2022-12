BAN Test SQUAD: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, इस प्लेयर को पहली बार मिला मौका

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट 14 दिसंबर से चटगांव में खेला जाएगा. बांग्लादेश की 17 सदस्यीय टेस्ट टीम में मुश्फिकुर रहीम, यासिर अली और तस्कीन अहमद की वापसी हुई है जबकि जाकिर हसन (Zakir Hasan) को पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है.

जाकिर हसन ने इससे पहले बंग्लादेश के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, जोकि उन्होंने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर मिनहाजुल ने कहा, ” जाकिर के लिए हमें लगता है कि वह टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से प्रदर्शन कर रहा है.”

मुश्फिकुर हज करने के लिए गए थे और इस वजह से वह वेस्टइंडीज में बांग्लादेश की पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे जबकि यासिर और तस्कीन चोटिल हो गए थे. 24 वर्षीय जाकिर ने पिछले हफ्ते ही भारत ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच में बांग्लादेश ए के लिए 173 रन बनाए थे और अब इसके बाद उन्हें 17 सदस्यीय टीम में पहली बार जगह दी गई है.

वनडे सीरीज से बाहर होने वाले तमीम इकबाल, मोसादिक हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान को भी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है.ऑलराउंडर शाकिब अल हसन टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे. माना जा रहा है कि तमीम को फिट होने में अभी 22 दिसंबर तक का समय लग सकता है और ऐसे में मीरपुर में 22 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उनका खेलना मुश्किल है.