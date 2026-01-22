  • Hindi
बांग्लादेश सरकार ने ICC और BCCI पर ही फोड़ा T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का ठीकरा, आसिफ नजरुल बोले- न्याय नहीं मिला

T20 वर्ल्ड कप में भारत में ही खेलने पर ICC की दो टूक सुनने के बाद गुरुवार को बांग्लादेश की सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट के बहिष्कार का निर्देश देने के बाद इसका ठीकरा ICC और BCCI पर ही मढ़ा है.

Bangladesh cricket and indian Sponsors
बांग्लादेश टीम के बल्लेबाज @Instagram

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला कर लिया है. इस बार टी20 फॉर्मेट के वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में ही होना है, जिसके तहत बांग्लादेश को अपने सभी मैच भारत में खेलने थे. लेकिन इस साल की शुरुआत से ही वह भारत नहीं आने की जिद पर अड़ गया.

ICC के अल्टीमेटम के बाद गुरुवार को उसने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला करने के बाद इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को ही जिम्मेदार माना है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा और खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हमारी सुरक्षा के पहलू को हल करने के कोई प्रयास नहीं किए. उन्हें इस मामले में न्याय नहीं मिला.

बांग्लादेश ने जब से भारत में नहीं खेलने की मांग उठाई, तब से उसका यही तर्क रहा कि भारत में उसकी टीम की सुरक्षा को खतरा है. इस संबंध में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से कई राउंड की चर्चा भी की. उसने ICC से मांग की थी, कि उसके सभी मैच भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं. वह इस टूर्नामेंट में अपने मैचों को पाकिस्तान ले जाने को भी तैयार था. आईसीसी ने उसकी किसी भी मांग को नहीं माना.

आखिरकार बुधवार को ICC ने अपने पूर्ण सदस्य देशों के साथ इस मसले पर चर्चा कर वोटिंग से यह फैसला लिया कि बांग्लादेश की टीम, सपॉर्टिंग स्टाफ, उसके फैन्स और उसके देश की मीडिया की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ऐसे में बांग्लादेश को भारत आकर ही यह टूर्नामेंट खेलना होगा. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार नजरुल ने गुरुवार को ढाका के एक होटल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और टीम के नेशनल खिलाड़ियों के साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें सरकार का संदेश बताया कि मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना उनके लिए सही नहीं है. इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का यह फैसला ले लिया.

इसके बाद नजरुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें ICC से न्याय नहीं मिला. हम वर्ल्ड कप में खेलते हैं या नहीं यह पूरी तरह सरकार का फैसला होता है.भारत में हाल के दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां चीजें (सुरक्षा के लिहाज से) बदल गई हों. हम उम्मीद करते हैं कि ICC हमें न्याय देगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम सभी T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहते थे क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत से वह हक कमाया है.लेकिन भारत में सुरक्षा के जोखिम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सुरक्षा से जुड़ी ये चिंताएं अटकलों या सैद्धांतिक विश्लेषण से पैदा नहीं हुई हैं बल्कि वे सत्य घटनाओं से उपजी हैं. जहां हमारे देश के टॉप खिलाड़ियों में से एक को चरमपंथियों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया गया, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसे भारत छोड़ने के लिए कहा. सीधे शब्दों में कहें तो, उसे देश छोड़ने के लिए कहा गया.’

