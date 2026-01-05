Hindi Cricket Hindi

Bangladesh Government Imposed Ban On Ipl Telecast After Mustafizur Rahman Saga

पाकिस्तान की राह चला बांग्लादेश- IPL के टेलीकास्ट पर लगा दिया बैन

BCCI ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुश्फिकुर रहीम के इस लीग में खेलने पर रोक लगा दी थी और KKR को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद से बाग्लादेश में बौखलाहट साफ दिख रही है.

मुस्ताफिजुर रहमान @ICC/x

बांग्लादेश ने अपने तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) के IPL 2026 में खेलने पर लगी रोक के बाद अपना विरोध दिखाना शुरू कर दिया है. वह पाकिस्तान की राह चल पड़ा है. उसने भी पाकिस्तान की तरह अपने देश में अब दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर रोक लगा दी है. इससे पहले उसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में आकर खेलने से इनकार कर दिया था और इस मामले में ICC को पत्र लिखकर उसके सभी मैचों को भारत से बाहर श्रीलंका में आयोजित करने की गुजारिश की थी, जो 7 फरवरी से शुरू हो रहे इस टी20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है.

अब उसकी सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रचार और प्रसारण पर भी अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है. बांग्लादेश ने यह कदम अपनी टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के इस लीग से बाहर करने के विरोध में उठाए हैं.

बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि आईपीएल से संबंधित सभी प्रसारण, प्रमोशन और इवेंट्स की कवरेज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. यह निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेंगे. इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इसे जनता के हित में सक्षम अधिकारी द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है.

The Government of Bangladesh has directed that all broadcasts and telecasts of the Indian Premier League (IPL) be suspended in Bangladesh following the decision to drop Bangladeshi cricketer Mustafizur Rahman from the Kolkata Knight Riders squad. pic.twitter.com/GbWagPcFb7 — Sahidul Hasan Khokon (@SahidulKhokonbd) January 5, 2026

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस आदेश में कहा गया है, ‘भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इस फैसले का कोई लॉजिकल कारण नहीं है और ऐसे फैसले से बांग्लादेश के लोग परेशान, हैरान और गुस्से में हैं. नतीजतन, अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पूरे देश में IPL से जुड़े सभी सामग्री को सस्पेंड करके कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस बयान में आगे कहा गया है, ‘अगले आदेश तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सभी गेम्स और इवेंट्स के प्रमोशन/ब्रॉडकास्ट को रोकने का निर्देश दिया गया है.’

