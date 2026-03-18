T20 वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हुआ बांग्लादेश- नई सरकार करेंगी जांच, मुश्किल में BCB

बांग्लादेश की नई सरकार ने सवाल पूछा है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की स्थिति को टाला नहीं जा सकता था. उसने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो यह देखेगी क्या है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का फेल्योर है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 10:44 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
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बांग्लादेश क्रिकेट टीम @BCB/x

आईसीसी के लाख कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) का बॉयकॉट कर दिया. वह अपने मैच भारत से बाहर खेलना चाहता था क्योंकि BCCI ने उसके एक खिलाड़ी को IPL 2026 से बाहर कर दिया था. बांग्लादेश में तब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही थी और उनके खेल सलाहकार किसी भी कीमत पर अपनी टीम को भारत भेजने को तैयार नहीं थे.

अंत में उन्होंने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया. इसके बाद ICC ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में खेलने का न्योता दिया. यह पहली बार था, जब बांग्लादेश ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर दिया था. अब बांग्लादेश में आम चुनावों के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है और वह इस मामले की जांच करेगी.

युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि ईद के बाद एक नई जांच कमेटी गठित की जाएगी. यह कमेटी इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या भारत और श्रीलंका में आयोजित इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में विफलता का नतीजा था.

मंत्री अमीनुल इस्लाम ने कहा कि सरकार यह समझना चाहती है कि क्या यह स्थिति टाली जा सकती थी. उन्होंने कहा, ‘हमें यह गहराई से जांचना होगा कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा क्यों नहीं ले पाए और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में कमी कहां रह गई.’

उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है बल्कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय खेल संबंधों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों को भी उजागर करता है.

सरकार इस जांच को बीसीबी के हालिया चुनावों में कथित अनियमितताओं से जोड़कर भी देख रही है. मंत्री के मुताबिक क्लब और जिला स्तर के कई स्टेकहोल्डर्स ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनकी जांच पहले से चल रही है.

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बीसीबी ने हाल ही में मंत्रालय से पिछली जांच बंद करने की अपील की थी, लेकिन इसके ठीक अगले दिन नई जांच की घोषणा ने बोर्ड और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है.

विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था. आईसीसी के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा, जिसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया.

अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जांच के नतीजे न सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट प्रशासन बल्कि वैश्विक क्रिकेट में उसकी साख पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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