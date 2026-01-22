Hindi Cricket Hindi

Bangladesh Government Told Bcb Not To Play T20 World Cup 2026 In India

T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, ICC के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश सरकार का फैसला

ICC ने बुधवार को सदस्य देशों के साथ मिलकर यह फैसला लिया था कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत आकर ही खेलने होंगे. लेकिन उसकी सरकार ने टूर्नामेंट से ही हाथ खींच लिए है.

Bangladesh Pulls Out Of T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो गया है. बुधवार को ICC के फैसले के बाद उसने गुरुवार को अपनी अंतरिम सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अधिकारी, उसके क्रिकेटर्स भी शामिल थे, जबकि सरकार की ओर से युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल शामिल थे. इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश भारत में नहीं खेलने की अपनी मांगों पर अडिग है और अगर ICC उसकी बात नहीं मानता है तो वह इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है.

ICC ने इस मामले पर अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ चर्चा कर यह साफ कर दिया था कि उसे अपने मैच तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही खेलने होंगे. इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी, ताकि वह इस मसले पर अपनी सरकार से चर्चा कर सके. गुरुवार को BCB ने अपनी अंतरिम सरकार के सामने ICC का यह फैसला रख दिया, जिस पर उसकी सरकार ने इस टी20 वर्ल्ड कप से ही हटने का फैसला ले लिया है. बांग्लादेश भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाने की जिद पर अड़ा था.

ICC के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार को BCB के अधिकारी, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स और यहां की अंतरिम सरकार के युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजुरुल से मुलाकात कर इस पर चर्चा की गई. इसके बाद फैसला लिया गया कि वह भारत खेलने नहीं जाएगा. इसके साथ ही उसने अपनी वह मांग दोहराई है कि अगर ICC उसे श्रीलंका में खेलने का मौका दे तो वह टी20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है.

बता दें ICC ने बुधवार को इस मुद्दे पर हुई मीटिंग में वोटिंग द्वारा यह फैसला लिया था. इस मीटिंग में उसके खिलाड़ियों, सपॉर्ट स्टाफ, फैन्स और मीडिया की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें उसकी भारत में सुरक्षा चिंताओं को निराधार माना गया था. इस मीटिंग में 14-2 से यह फैसला हुआ था कि उसे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आकर ही खेलना होगा.

ICC ने बुधवार को ही साफ कर दिया था कि बांग्लादेश के मैच न तो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएंगे और न ही किसी दूसरी टीम से उसका ग्रुप बदला जाएगा. उसे भारत में आकर ही खेलना होगा अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर ICC किसी नई टीम को उससे रिप्लेस कर देगा. माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की टीम को अब मौका मिल सकता है.

बता दें बांग्लादेश को इस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप C में जगह मिली थी, जहां उसके अलावा वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल की टीमें भी शामिल हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में उसे अपने पहले 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में खेलने थे, जबकि ग्रुप स्टेज का चौथा और आखिरी मुकाबला नेपाल के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था. अब अगर BCB इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला ICC को सुनाता है तो फिर संभवत: स्कॉटलैंड को आधिकारिक रूप में टी20 वर्ल्ड कप खेलने का न्योता देगा.