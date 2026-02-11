By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्यों नहीं खेला बांग्लादेश? खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने मारी पलटी
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने पहले कहा था कि सुरक्षा चिंताओं के तहत अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला बांग्लादेश की सरकार का विशेषाधिकार है. अब उन्होंने कहा कि यह फैसला BCB और खिलाड़ियों ने मिलकर लिया है.
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल (Asif Nazrul) ने अपनी बात से पलटी मार दी है. अब उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और खिलाड़ियों ने लिया था. इससे पहले उन्होंने भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए टूर्नामेंट से हटने का सलाह दी थी.
बांग्लादेश ने भारत में होने वाले अपने मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नामंजूर कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड ने ली. आईसीसी में हालांकि बांग्लादेश को दंडित न करने का निर्णय लिया है.
बांग्लादेश की टीम को बाहर करने से पहले आईसीसी के साथ असफल बातचीत के दौरान नजरुल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सुरक्षा चिंताओं के कारण टीम को न भेजना बांग्लादेश सरकार का विशेषाधिकार है.
‘क्रिकबज’ से नजरुल के हवाले से कहा, ‘वर्ल्ड कप में नहीं खेलने पर अफसोस का कोई सवाल ही नहीं है. यह फैसला बीसीबी और खिलाड़ियों ने देश के क्रिकेट की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के लिए लिया.’
इससे पहला नजरुल ने 22 जनवरी को कहा था, ‘मुझे लगता है कि हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला. हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है.’
