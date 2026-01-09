By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश नहीं मान रहा ICC की बात, लिखा दूसरा लेटर- फिर श्रीलंका में खेलने की उठाई मांग
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश को भारत में ही अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को कहा था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक बार फिर उसे पत्र लिखकर अपनी वही मांग दोहराई है.
T20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत से बाहर खेलने की जिद पर अड़े बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को एक बार फिर पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है. उसने दोबारा इस बात पर जोर दिया है कि उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को भारत में खतरा है और इसलिए उसके मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कर देने चाहिए, जो इस टूर्नामेंट में भारत के साथ सहमेजबान देश है.
भारत से क्यों बिफरा हुआ है बांग्लादेश
बांग्लादेश तब से भारत पर बिफरा हुआ है, जब BCCI ने हाल ही में उसके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इस लीग से बाहर कर दिया. उसे IPL 2026 में खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और भारत के खिलाफ बढ़ रहे विरोध के चलते भारत में कई हिंदू संगठन नाराज थे.
BCCI ने IPL से मुस्तफिजुर को किया बाहर
इसके अलावा भारत भी बांग्लादेश के हालात पर लगातार चिंता जता रहा है. ऐसे में BCCI ने KKR को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया तो उसने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाकर खेलने से इनकार कर दिया है.
इस मामले पर ICC ने BCB से मांगी थी सफाई
बता दें टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और बांग्लादेश को कोलकाता में तीन तथा मुंबई में एक मैच खेलना है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरूल से मशविरे के बाद बीसीबी ने आईसीसी को फिर पत्र लिखा है. आईसीसी जानना चाहती थी कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या चिंताएं हैं और बीसीबी ने इससे अवगत कराया है.’
इस मुद्दे पर बंटा हुआ है BCB
उन्होंने पत्र के ब्यौरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या आशंकाएं हैं. समझा जाता है कि बीसीबी खुद इस मसले पर बंटा हुआ है. बोर्ड का एक गुट नजरूल के कट्टर रवैये का पक्षधर है तो दूसरा गुट आईसीसी और बीसीसीआई से बातचीत का विकल्प खुला रखना चाहता है.
BCB को उम्मीद ICC देगा साथ
हालांकि आईसीसी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएंगे. बीसीबी ने हालांकि दावा किया है कि आईसीसी ने सुरक्षा को लेकर उसकी आशंकाओं का आकलन करने में उसके साथ काम करने की इच्छा जताई है.
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
