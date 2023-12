Bangladesh vs New Zealand 2nd Test, Day 3 Live Updates: बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टेस्ट, लाइव स्कोरकार्ड

Hindi Cricket Hindi

Bangladesh vs New Zealand 2nd Test Day 3, Live Updates: : बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट का आज तीसरा दिन है.

Summary Full Scorecard Summary Full Scorecardहिन्दी Commentary Schedule Bangladesh VS New Zealand 172 (66.2) 1st Innings 55/5 (12.4) Run Rate: (Current: 4.34) NZ trail by 117 runs Last Wicket: Tom Blundell (W) lbw b Mehidy Hasan 0 (2) - 46/5 in 11.4 Over Glenn Phillips 5 * (6) 1x4, 0x6 Daryl Mitchell 12 (10) 2x4, 0x6 Taijul Islam (5.4-0-29-2) * Mehidy Hasan (6-1-17-3)

Ban vs NZ 2nd Test Day 3 Live: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को यहां बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 172 रन पर आउट हो गई थी लेकिन मेजबान टीम ने वापसी करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 55 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा. लगातार बारिश के कारण मैच अधिकारियों ने दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया और साथ ही शुक्रवार को मैच जल्दी शुरू करने का भी फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम अब भी बांग्लादेश से 117 रन पीछे है जबकि उसके पांच विकेट बाकी हैं. डेरिल मिशेल 12 जबकि ग्लेन फिलिप्स पांच रन बनाकर खेल रहे हैं. बांग्लादेश ने दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 150 रन से जीता था और उसके पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने का मौका है.

Bangladesh 🆚 New Zealand | 2nd Test Broadcasters in different territories#BCB | #Cricket | #BANvNZ pic.twitter.com/s4L8TV9n0Q — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 6, 2023