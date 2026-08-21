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इस साल BPL टी20 का आयोजन नहीं करेगा बांग्लादेश, भारत से घरेलू सीरीज खेलने को बेताब

बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज आयोजित करने के बेताब है. उसे पिछले साल भारत की मेजबानी करनी थी लेकिन वहां तनाव भरे माहौल के चलते वह सीरीज स्थगित करनी पड़ी थी.

Written by: Arun Kumar
Published: August 21, 2026, 2:36 PM IST
Tamim Iqbal Instagram
तमीक इकबाल, BCB अध्यक्ष (तस्वीर: Instagram)
  • भारत के खिलाफ अपने घर में सीरीज खेलना चाहता है बांग्लादेश
  • भारत को पिछले साल करना था दौरा, बांग्लादेश में टेंशन के चलते हुआ स्थगित
  • वित्तीय नुकसान में है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इस साल टाल सकता है BPL
  • भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे के लिए BCCI से बात कर रहा BCB

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने साफ कर दिया है कि इस बार उसकी टी20 लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2026) का आयोजन नहीं होगा. बोर्ड इसे अपने इस साल के क्रिकेट कैलेंडर में शामिल नहीं करेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ बहुप्रतीक्षित घरेलू सीरीज की तारीखें भी ‘आगे-पीछे हो सकती हैं.’ बोर्ड अपने क्रिकेट कैलेंडर में इस लिहाज से बदलाव कर रहा है.

इस साल BPL नहीं!

BCB भारी वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है और इस कारण इस वर्ष बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL T20) का आयोजन नहीं करने पर विचार कर रहा है. तमीम ने राजधानी ढाका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीसीबी 28 अगस्त से 9 सितंबर तक शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक खेल विकास टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिसमें अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-23 श्रेणियों के खिलाड़ी भाग लेंगे.

और पढ़ें: भारत से पंगा ले रहे बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी एक और बड़ी कीमत, उसके क्रिकेटर्स से स्पॉन्सरशिप वापस लेगी भारतीय कंपनी

BCCI से हो रही बातचीत

तमीम ने कहा, ‘भारत के साथ होने वाली सीरीज को लेकर बातचीत चल रही है. इसकी तारीखों में बदलाव हो सकता है.’ क्रिकबज के अनुसार उन्होंने कहा, ‘पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यह सीरीज मीरपुर में होनी है लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बसुंधरा मैदान (ढाका) में भी स्थानांतरित किया जा सकता है. भारत के साथ सीरीज तय होने के बाद हम उसके अनुसार अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे.’

सितंबर में अफगानिस्तान से खेलेगा भारत

भारत ने पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ 13 से 17 सितंबर तक नई दिल्ली में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज निर्धारित कर ली है. इससे सितंबर में भारत-बांग्लादेश सीरीज की संभावना लगभग खत्म हो गई है. पिछले साल बांग्लादेश में अशांति के कारण यह सीरीज स्थगित कर दी गई थी.

BPL से बांग्लादेश को ₹31 करोड़ का नुकसान

खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी द्वारा भ्रष्टाचार सहित कई विवादों में घिरी बीपीएल के बारे में तमीम ने कहा कि बोर्ड को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीपीएल के कारण पिछले दो सत्र में 40 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 31 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है. तमीम ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इस साल बीपीएल का आयोजन होगा. मैं इस तरह से बीपीएल का आयोजन नहीं करना चाहता. पिछले दो वर्षों में बीसीबी को लगभग 40 करोड़ टका का नुकसान हुआ है.’

(एजेंसी :भाषा से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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