VIDEO: 'हमने आपको टीवी पर रोते देखा…'; Barmy Army ने स्टीव स्मिथ को जमकर किया ट्रोल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज 2023 का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. मेजबान इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य रखा है. इसके जवाब में कंगारुओं ने चौथे दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 107 रन बना लिए हैं. मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) इंग्लिश फैंस के निशाने पर आ गए. इंग्लैंड के फैंस ने स्मिथ को खूब ट्रोल किया. बार्मी आर्मी (Barmy Army) द्वारा स्मिथ को ट्रोल करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Barmy Army ने स्मिथ को किया ट्रोल

फैंस ने बॉल टेंपरिंग (Ball Tampering) लेकर पूर्व कप्तान स्मिथ आड़े हाथों ले लिया. पहले टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और स्मिथ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान इंग्लिश फैंस उन्हें देख कर एक गाना गाने लगे और उन्हें बॉल टेंपिरिंग की याद दिलाने लगें.वीडियो में फैंस स्मिथ को चिढ़ाकर गाना भी गा रहे है. वे कह रहे हैं, हमने आपको टीवी पर रोते हुए हुए देखा है.”

मालूम हो कि स्मिथ साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉल टेंपरिंग मामले में दोषी पाए गए थे. उस समय वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे. इस मामले में तत्कालीन उपकप्तान डेविड वॉर्नर को भी दोषी पाया गया था. इसके बाद दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. बाद में स्मिथ को अपनी हरकत के लिए टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए देखा गया था.