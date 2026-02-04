By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत के मैच का बॉयकॉट करने पर पाकिस्तान को क्या बैन करेगा ICC? पूर्व क्रिकेटर बोला- कर के देखो
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने कहा कि PCB वही कर रहा है, जो उसे उसकी सरकार ने कहा है. ऐसा ही भारत ने चैम्पियन्स ट्रॉफी के दौरान किया था और हाल ही में बांग्लादेश ने किया. उन्होंने भी अपनी-अपनी सरकारों का निर्देश माना था.
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से नाराज हैं. ICC ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच का बहिष्कार करेगा तो उसे इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे. माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर ICC बैन तक लगा सकता है. इसके अलावा उसे ICC से मिलने वाले राजस्व पर भी रोक लग सकती है, जिससे वह अपने देश में क्रिकेट का संचालन करता है. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ICC के इस रुख से नाराज हैं और उन्होंने उसे चुनौती दी है कि वह ऐसा करके देखे.
इस पूर्व क्रिकेटर ने ICC को दोहरे मानदंड अपनाने वाले बताया है. बासित ने इस पूरे मामले पर अपने यूट्यूब चैनल गेम प्लान पर बात की है. उन्होंने कहा, ‘यह व्यवहार भारत ने शुरू किया था. ठीक है, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है. खैर मैं यहां पर भारतीय खिलाड़ियों के इस फैसले पर बात भी नहीं करने जा रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाए. लेकिन भारतीयों ने एशिया कप ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष महोसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया. उन्हें उस ट्रॉफी को स्वीकार करना चाहिए था. अब जब हम एक मैच का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसा करने को कहा है, तो हम अचानक ही बुरे लोग बन गए? अगर भारत यह कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है.’
इस पर बात करते हुए इस 55 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज ने याद दिलाया, ‘वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में अपने मैच छोड़ दिए थे. 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अपने मैच छोड़ दिए थे. इन टीमों पर 2 अंक गंवाने के अलावा क्या कोई जुर्माना लगाया गया था? और यहां बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम पर प्रतिबंध लग जाएगा. करके देख लो.’
बासित यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ‘बांग्लादेश सरकार ने जो आदेश दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने वही किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी वही किया, जो भारत सरकार ने आदेश दिया. अब पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को आदेश दिया है कि वह भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करे. यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कर रहा है. अब ICC ने PCB को कहा कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे और ईमेल या पत्र भेजकर बताए कि वह मैच का बहिष्कार करेंगे.’
उन्होंने कहा, ‘चैम्पियन्स ट्रॉफी में क्या BCCI ने ICC को यह पत्र लिखकर बताया था कि वे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे? मैं ICC में सभी को चुनौती देता हूं कि वे मुझे वह पत्र दिखा दें, जिसमें BCCI ने ICC को यह बताया था कि वे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे. आखिर PCB पाकिस्तान की सरकार के फैसले की अनदेखी कैसे कर सकता है? सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही यह तय कर सकती है कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेलेगी या नहीं?’
