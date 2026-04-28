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Batters Do Not Practice Enough For Hard Length Says Dale Steyn On Delhi Capitals Collapse Against Rcb

IPL में दिल्ली के खस्ताहाल पर डेल स्टेन ने बताया- इन दिनों कहां गलती कर रहे बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने बताया कि आज के दौर में बल्लेबाज बेखौफ होकर भले खेलते हों. लेकिन वे हार्ड लेंग्थ गेंदबाजी खेलना भूल रहे हैं. हर्शल गिब्स ने इसका आसान इलाज भी बताया है.

डेल स्टेन @Instagram

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हुई खराब बल्लेबाजी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी टीम के बल्लेबाज ऐसी क्या गलती कर रहे थे, जो खेल के लिए बनी एक सामान्य पिच पर सिर्फ 8 रन जोड़ने तक अपने टॉप 6 विकेट गंवा बैठी. साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने अंदाज में इस कमी का स्कैन किया है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में बल्लेबाज ‘हार्ड लेंथ’ (सटीक लेंथ पर की गई गेंद) के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं. जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने सोमवार को यहां खेले गए IPL मैच में बल्लेबाजों की यह कमजोरी उजागर कर दी.

Watching Buvi, Hazelwood, throw KG and Archer in there too, there’s a genuine fear from batters not because they scared, but they know exactly where these greats are going to bowl but don’t practice enough in that area to have answers.

The fear is technical skill, too deep into… — Dale Steyn (@DaleSteyn62) April 28, 2026

हेजलवुड और भुवनेश्वर ने पहले चार ओवरों में 6 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली को 16.3 ओवरों में 75 रन पर आउट कर दिया और 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की. स्टेन ने कहा कि बल्लेबाज अब डरते नहीं हैं, लेकिन वह हेजलवुड, भुवनेश्वर, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों की सही लेंथ पर की गई गेंदों का सामना करने के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं.

स्टेन ने एक्स पर लिखा, ‘बल्लेबाज भुवी (भुवनेश्वर), हेजलवुड, रबाडा और आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों से खौफ नहीं खाते लेकिन उनके मन में डर रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि यह दिग्गज गेंदबाज कहां गेंदबाजी करने वाले हैं. वे इसकी पर्याप्त तैयारी नहीं करते. उनके पास इस तरह की गेंदों का कोई जवाब नहीं होता.’

उन्होंने कहा, ‘डर तकनीकी कौशल को लेकर है. इसमें अब बदलाव करना संभव नहीं है. देखते रहिए कि ये गेंदबाज अपना दबदबा बनाए रखते हैं. इसे ‘हार्ड लेंथ’ यूं ही नहीं कहा जाता.’

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साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने स्टेन की टिप्पणी को बल्लेबाजी के नजरिए से समझाते हुए कहा कि बल्लेबाज इन गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर आक्रामक होकर नहीं खेलते हैं, जिससे उनकी लेंथ बिगाड़ सके. गिब्स ने कहा, ‘कोई भी बल्लेबाज उनकी लेंथ बिगाड़ने और उन पर तेजी से रन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है.’