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IPL में दिल्ली के खस्ताहाल पर डेल स्टेन ने बताया- इन दिनों कहां गलती कर रहे बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने बताया कि आज के दौर में बल्लेबाज बेखौफ होकर भले खेलते हों. लेकिन वे हार्ड लेंग्थ गेंदबाजी खेलना भूल रहे हैं. हर्शल गिब्स ने इसका आसान इलाज भी बताया है.

Published date india.com Updated: April 28, 2026 7:17 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Dale Steyn SA
डेल स्टेन @Instagram

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हुई खराब बल्लेबाजी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी टीम के बल्लेबाज ऐसी क्या गलती कर रहे थे, जो खेल के लिए बनी एक सामान्य पिच पर सिर्फ 8 रन जोड़ने तक अपने टॉप 6 विकेट गंवा बैठी. साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने अंदाज में इस कमी का स्कैन किया है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में बल्लेबाज ‘हार्ड लेंथ’ (सटीक लेंथ पर की गई गेंद) के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं. जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने सोमवार को यहां खेले गए IPL मैच में बल्लेबाजों की यह कमजोरी उजागर कर दी.

हेजलवुड और भुवनेश्वर ने पहले चार ओवरों में 6 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली को 16.3 ओवरों में 75 रन पर आउट कर दिया और 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की. स्टेन ने कहा कि बल्लेबाज अब डरते नहीं हैं, लेकिन वह हेजलवुड, भुवनेश्वर, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों की सही लेंथ पर की गई गेंदों का सामना करने के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं.

स्टेन ने एक्स पर लिखा, ‘बल्लेबाज भुवी (भुवनेश्वर), हेजलवुड, रबाडा और आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों से खौफ नहीं खाते लेकिन उनके मन में डर रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि यह दिग्गज गेंदबाज कहां गेंदबाजी करने वाले हैं. वे इसकी पर्याप्त तैयारी नहीं करते. उनके पास इस तरह की गेंदों का कोई जवाब नहीं होता.’

उन्होंने कहा, ‘डर तकनीकी कौशल को लेकर है. इसमें अब बदलाव करना संभव नहीं है. देखते रहिए कि ये गेंदबाज अपना दबदबा बनाए रखते हैं. इसे ‘हार्ड लेंथ’ यूं ही नहीं कहा जाता.’

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साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने स्टेन की टिप्पणी को बल्लेबाजी के नजरिए से समझाते हुए कहा कि बल्लेबाज इन गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर आक्रामक होकर नहीं खेलते हैं, जिससे उनकी लेंथ बिगाड़ सके. गिब्स ने कहा, ‘कोई भी बल्लेबाज उनकी लेंथ बिगाड़ने और उन पर तेजी से रन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है.’

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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