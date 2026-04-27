आईपीएल 2026: ऑरेंज और पर्पल कैप के लिए दिलचस्प हुई लड़ाई, अभिषेक-अंशुल का शानदार प्रदर्शन

बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के लिए खिलाड़ियों के बीच लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है.

Published date india.com Published: April 27, 2026 3:41 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Abhishek Sharma SRH
अभिषेक शर्मा @IPL-BCCI

आईपीएल 2026 की खुमारी बढ़ती जा रही है. सीजन के आधे से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं. जैसे-जैसे लीग आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है. बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के लिए खिलाड़ियों के बीच लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. ऑरेंज कैप की बात करें तो एसआरएच के अभिषेक शर्मा के सिर पर ऑरेंज कैप है. इस सीजन में उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं. इस सीजन में अब तक खेले 8 मुकाबलों में 54.29 की औसत और 212.29 की स्ट्राइक रेट से वे 380 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में टॉप पर हैं. इस सीजन में उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक भी जड़ दिए हैं. इस सीजन में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 135 रन रहा है.

वैभव सूर्यवंशी का जलवा

दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी हैं. अब तक खेले 8 मैचों में 44.63 की औसत और 234.86 की स्ट्राइक रेट से उनके बल्ले से 357 रन निकले हैं. वैभव इस सीजन में एक शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं. तीसरे नंबर पर केएल राहुल हैं. अब तक खेले गए 7 मैचों में उनके बल्ले से 59.50 की औसत और 187.89 की स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं. केएल राहुल के बल्ले से इस सीजन में एक शतक और दो अर्धशतक देखने को मिले हैं. पर्पल कैप की बात करें तो यह सीएसके के अंशुल कंबोज की सिर सजी है. अंशुल ने अब तक खेले गए 8 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किया है. इस सीजन में उनके बेस्ट प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट रहा है.

ईशान मलिंगा ने झटके विकेट

पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पर एसआरएच से ईशान मलिंगा हैं. ईशान मलिंगा ने भी 8 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं. इस सीजन में उनका 32 रन देकर 4 विकेट बेस्ट प्रदर्शन रहा है. तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर हैं. आर्चर ने अब तक खेले गए 8 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. इस सीजन में उनका बेस्ट प्रदर्शन 20 रन देकर 3 विकेट रहा है. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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