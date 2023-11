World Cup 2023 के बीच Bazball को कोलिंस डिक्शनरी में मिली जगह

लंदन। इंग्लैंड की टीम द्वारा टेस्ट टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम की निगरानी में अपनाए बेफिक्र और आक्रामक रवैये के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द ‘बैजबॉल’ (Bazball) को कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज मैकुलम का उपनाम बैज (Bazball) है. उन्होंने में 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कोच पद संभाला था.

इस साल एशेज सीरीज के दौरान बैजबॉल (Bazball) शब्द का काफी उपयोग किया गया था. इंग्लैंड ने शुरू में 0-2 से पिछड़ने के बाद यह सीरीज 2-2 से बराबर की थी. डिक्शनरी में बैजबॉल को एक संज्ञा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. डिक्शनरी में इसका अर्थ ‘टेस्ट क्रिकेट की एक शैली जिसमें बल्लेबाजी पक्ष अत्यधिक आक्रामक तरीके से खेलकर बढ़त हासिल करने का प्रयास करता है’ दिया गया है.

‘Bazball’ has been recognized by the Collins Dictionary.

