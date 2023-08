इंग्लैंड के बैजबॉल अंदाज पर क्या था ऑस्ट्रेलिया का हाल, रिकी पॉन्टिंग ने बताया

एशेज सीरीज (Ashes 2023) में इंग्लैंड के शुरुआत दो टेस्ट मैच में हार के बाद ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम को ‘बैजबॉल’ (Bazball) क्रिकेट की अपनी आक्रामक रणनीति को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद बदलना पड़े. लेकिन इंग्लैंड ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और इस सीरीज को को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया. ऑस्ट्रेलिया के लिए गनीमत रही कि मैनचेस्टर टेस्ट का आखिरी दिन बारिश की भेंट चढ़ गया वरना वहां इंग्लैंड की टीम जीत के करीब दिख रही थी और उससे यह सीरीज छिटक सकती थी. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) ने भी माना कि इंग्लैंड की इस बैजबॉल नीति ने कंगारुओं को भी परेशान किया है.

इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम (Brendon McCullum) के उपनाम ‘बैज’ से प्रेरित शब्द ‘बैजबॉल’ में टीम टेस्ट क्रिकेट आक्रामक बल्लेबाजी करती है. इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करने में सफल रही थी. एजबेस्टन और लॉर्ड्स में पहले दो टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे था, लेकिन इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में तीसरा टेस्ट और ओवल में पांचवां टेस्ट जीतकर सीरीज में वापसी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया.

विदेशी सरजमीं में सीरीज ड्रॉ कराकर ऑस्ट्रेलिया एशेज ट्रॉफी को अपने पास रखने में सफल रहा लेकिन टीम 2001 के बाद से इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. पॉन्टिंग ने ‘एसईएन रेडियो’ से कहा, ‘खेल की दो विपरीत शैलियों को देखना शानदार रहा. इस सीरीज से पहले ‘बैजबॉल’ के बारे में बहुत चर्चा हुई कि इंग्लैंड इससे कैसे निपटेगा, और क्या वह शैली ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक पाएगी.’