VIDEO- BBL में छत से टकराई बॉल, अंपायर ने नहीं दिया सिक्स, फैसला आया- डेड बॉल

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL 2023-24) का 13वां सीजन जारी है और यहां एक मैच में अलग ही रोमांचक घटना देखने को मिली. लीग के इस सीजन का 10वां मैच मेलबर्न रेनेगेड्स (MLR) और ब्रिसबेन हीट्स (BRH) के बीच खेला गया, जिसमें एक मौके पर गेंद स्टेडियम की छत पर जा लगी. लेकिन इसके बावूजद अंपायर ने इस छक्का करार नहीं दिया और इसे डेड बॉल करार देकर बॉल को दोबारा लोड करने का फैसला दे दिया.

यह ब्रिसबेन की फील्डिंग के दौरान अंतिम ओवर की घटना है, जब तेज लेफ्टआर्म पेसर स्पेंसन जॉनसन की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज जोनाथन वेल्स ने स्केयर लेग के ऊपर से छक्के के लिए घुमा दी. यह मैच मेलबर्न के मार्बेल स्टेडियम में खेला जा रहा था, जो छत से ढका हुआ है. इस इंडोर स्टेडियम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नियम बनाया हुआ है कि जब भी गेंद स्टेडियम की छत से टकराएगी तो अंपायर ही इसे छक्का या डेड बॉल करार देंगे.

The roof has been hit!#BBL13 pic.twitter.com/tqtmgL0MjA

— KFC Big Bash League (@BBL) December 21, 2023