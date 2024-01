BBL में दहशत- विकेटकीपर सैम हार्पर को सिर में लगी गेंद, एम्बुलेंस से ले जाया गया हॉस्पिटल

नई दिल्ली. बिग बैश लीग (BBL) में शुक्रवार का दिन मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) के लिए तब दहशत भरा हो गया, जब उसके स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज सैम हार्पर ( Sam Harper) के सिर पर एक तेज बॉल जा लगी. वह तुरंत पिच पर लेट गए और उन्हें जल्दी-जल्दी एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया. स्कैन से पता चला है कि उनकी गर्दन और ठुड्डी के बीच में फ्रैक्चर है. इस घटना को देखकर यहां मौजूद लोग कांप गए और भावुक हो गए. तुरंत ही मेलबर्न के ट्रेनिंग सेशन को रद्द कर दिया गया.

बता दें साल 2014 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज की भी बैटिंग करते हुए गेंद पर सिर पर लगने के चलते मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से जब भी कोई क्रिकेटर सिर पर बॉल लगने से असहज होता है तो सभी दहशत में आ जाते हैं. हार्पर की बात करें तो वह अब हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

Concerning scenes at @StarsBBL training.

Sam Harper was hit in the head while batting in the MCG nets. The good news is he’s breathing, in a stable condition and was conscious when he was taken to hospital in an ambulance.

Those who saw the incident were visibly shaken and…

— Tom Morris (@tommorris32) January 5, 2024