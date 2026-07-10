भारत में पहली बार खेली जाएगी बिग बैश लीग, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान; IPL से होती है तुलना

BBL in India: पीएम मोदी इन दिनों अपने तीन दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया घरेलू टी 20 लीक BBL भारत में खेली जाएगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 10, 2026, 11:54 AM IST
भारत में पहली बार खेली जाएगी बिग बैश लीग, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान; IPL से होती है तुलना
बिग बैश लीग का भारत में होगा आयोजन (Image: X/@narendramodi)
  • पहली बार भारत में होगा बीबीएल का मुकाबला
  • चेन्नई में दिसंबर में खेला जाएगा पहला मुकाबला
  • ऑस्ट्रेलिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग

भारत  और ऑस्ट्रेलिया के खेल रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया गया. पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) का पहला मुकाबला भारत में खेला जाएगा. यह मैच चेन्नई में होगा. क्रिकेट फैंस के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि पहली बार किसी विदेशी क्रिकेट लीग का आधिकारिक मुकाबला भारत की धरती पर आयोजित किया जाएगा. यह मुकाबला दिसंबर में होने वाले ‘G’Day Namaste’ कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण भी रहेगा. इससे दोनों देशों के बीच खेल, पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलिया के इस घरेलू लीग की तुलना भारत के IPL से होती है.

क्या है बिग बैश लीग और क्यों है इतनी लोकप्रिय?

बिग बैश लीग यानी BBL ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है. इसकी शुरुआत साल 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की थी. जिस तरह भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का जबरदस्त क्रेज है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में BBL को पसंद किया जाता है. इस लीग में ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ियों के साथ दुनिया के कई बड़े विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं. BBL का फॉर्मेट लीग स्टेज और नॉकआउट मुकाबलों पर आधारित है. तेज क्रिकेट, शानदार माहौल और मनोरंजन की वजह से यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीगों में गिनी जाती है. भारत में भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी इस लीग को देखते हैं.

और पढ़ें: भारत आकर बिग बैश मैच खेलना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, BCCI ने भी दी मंजूरी- इस शहर को चुना

BBL की सभी 8 टीमें

BBL में ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग शहरों की कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं. हर टीम अपने शहर का रिप्रेंजट करती हैं और पूरे सीजन में खिताब जीतने के लिए मुकाबला करती है.

टीम शहर
एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) एडिलेड
ब्रिस्बेन हीट (Brisbane Heat) ब्रिस्बेन
होबार्ट हरिकेन्स (Hobart Hurricanes) होबार्ट
मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) मेलबर्न
मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) मेलबर्न
पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) पर्थ
सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) सिडनी
सिडनी थंडर (Sydney Thunder) सिडनी

इन टीमों के बीच हर सीजन रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिए विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) भी खेली जाती है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी. यह महिला क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू टी20 लीगों में शामिल है.

एआई द्वारा बनाया गया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंध होंगे और मजबूत

दोनों देशों ने खेल सहयोग को बढ़ाने के लिए नया रोडमैप भी जारी किया है. इसके तहत स्पोर्ट्स साइंस, नई टेक्नोलॉजी, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, रिसर्च, खेल उद्योग और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम किया जाएगा. यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारी कर रहा है. वहीं भारत भी आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में काम कर रहा है. दोनों देशों का मानना है कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम भी है.

क्यों खास है ये फैसला?  

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट एक मजबूत कड़ी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नया स्पोर्ट्स रोडमैप दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने भी कहा कि बड़े खेल आयोजन पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं. वहीं खेल मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच खेल सहयोग आने वाले समय में और बढ़ेगा. ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थाएं पहले से ही भारतीय संस्थाओं के साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं.

भारत में BBL का पहला मुकाबला होना क्रिकेट इतिहास का एक बड़ा पल माना जा रहा है. इससे भारतीय दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग का रोमांच अपने देश में देखने का मौका मिलेगा. साथ ही यह आयोजन दोनों देशों के खेल संबंधों को नई पहचान देगा. चेन्नई में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होगा, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते भरोसे, खेल सहयोग और सांस्कृतिक रिश्तों का भी प्रतीक बनेगा. अगर यह आयोजन सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में दूसरे विदेशी क्रिकेट टूर्नामेंटों के मुकाबले भी भारत में आयोजित होने की संभावना बढ़ सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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