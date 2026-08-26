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अपने इस खिलाड़ी को काउंटी चैम्पियनशिप में नहीं भेजना चाहता बांग्लादेश, NOC देने से इंकार

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने वर्कलोड मैनेजमेंट का हवाला देते हुए अपने एक तेज गेंदबाज को काउंटी चैम्पियनशिप में भेजने से मना कर दिया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 26, 2026, 3:54 PM IST
Shoriful Islam
शोरिफुल इस्लाम @Cricket.com.au

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम ने इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में केंट की तरफ से खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अनुमति मांगी थी. बीसीबी ने इस्लाम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने से मना कर दिया है. बीसीबी को लगता है कि अगर शोरिफुल इस्लाम को काउंटी चैंपियनशिप में खेलने की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को एनओसी नहीं मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शोरिफुल को अगले तीन महीनों में 5 टेस्ट, 7 टी20 और 6 वनडे मैच खेलने हैं. उनके वर्कलोड को देखते हुए ही बीसीबी ने उन्हें एनओसी नहीं देने का फैसला किया है.’

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बीसीबी का मानना है कि शोरीफुल सभी फॉर्मेट खेलते हैं. वह अभी-अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस आए हैं. अगर हम उन्हें 4 काउंटी मैचों के लिए एनओसी देते हैं, तो उनके शरीर पर दबाव पड़ेगा और वह आगामी अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे. इसलिए टीम प्रबंधन और मेडिकल टीम को लगता है कि उनके लिए खेलने के बजाए ट्रेनिंग करना और फिट रहना ज्यादा जरूरी है.

हालांकि, बीसीबी ने पूरी तरह से फिट एक अन्य तेज गेंदबाज खालिद अहमद को काउंटी चैंपियनशिप में केंट की तरफ से खेलने के लिए एनओसी दे दी गई है. शोरिफुल इस्लाम बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं. इंजरी की वजह से शोरिफुल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश को डार्विन में मिली ऐतिहासिक जीत का हिस्सा नहीं बन सके थे.

उन्हें ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देखना पड़ा था, लेकिन साउथ मैके में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने वापसी की थी. बांग्लादेश को साउथ मैके में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी और 51 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शोरिफुल ने घातक गेंदबाजी की थी. शोरिफुल ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 48 रन देकर 7 विकेट लिए थे और विपक्षी टीम को 210 पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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