BCB अधिकारी ने तमिम इकबाल को बताया- भारत का एजेंट, बांग्लादेश में ही हो गया हल्ला
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और पूर्व धाकड़ ओपनर ने BCB को सलाह दी थी कि वह टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने से पहले भावनाओं में नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य को ख्याल में रखकर फैसला ले. इस पर BCB के अधिकारी ही भड़क गए...
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की फाइनैंस कमेटी के अध्यक्ष एम. नजमुल इस्लाम विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने अपने ही देश के पूर्व कप्तान और पूर्व धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को भारत का एजेंट करार दिया था. तमीम ने एक इंटरव्यू में BCB से अपील की थी कि वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भाग ले या नहीं ले इसका फैसला करने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य पर विचार जरूर करे. उनका यह इंटरव्यू तब सामने आया था, जब BCB ने ICC को पत्र लिखकर यह कहा था कि वह सुरक्षा कारणों के चलते टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं कर पाएगा.
तमीम के इस इंटरव्यू पर नजमुल भड़क गए और उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर तमीम के खिलाफ अपने पोस्ट में लिखते हुए कहा, ‘एक भारतीय एजेंट को पैदा होते हुए इस बार, बांग्लादेश के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है.’
बता दें तमीम ने क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बज को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही थीं. क्रिकबज के मुताबिक, तमीम ने कहा था, ‘अभी हालात थोड़े नाजुक हैं और इस समय अचानक कोई कॉमेंट करना मुश्किल है. लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर सब लोग एक साथ आएं तो बातचीत से कई मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं.’
उन्होंने कहा था, ‘आपको यह सोचना होगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड क्रिकेट में कहां खड़ा है और बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या हो सकता है और फिर उसी हिसाब से फैसले लेने होंगे.’ इस पर नजमुल ने तमीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
नजमुल के इस पोस्ट पर बांग्लादेश के ही कई फैन्स भड़क गए और उन्होंने कहा कि नजमुल को अपने ही देश के स्टार क्रिकेटर के प्रति ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए. यहां तक कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स कल्याण संघ (CWAB) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उसने BCB अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए, नजमुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और साथ ही अपने इस व्यवहार के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की है.
CWAB ने कहा, ‘BCB के निदेशक एम. नजमुल इस्लाम द्वारा पूर्व राष्ट्रीय कप्तान पर की गई टिप्पणी का मामला सामने आया है. हम इससे हैरान, स्तब्ध और गुस्सा हैं. बांग्लादेश के इतिहास में सबसे सफल ओपनिंग बल्लेबाज, जिन्होंने 16 साल तक बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया उनके बारे में बोर्ड अधिकारी द्वारा ऐसी टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हैं. हमें उम्मीद है कि BCB अध्यक्ष इस पर जल्दी ही सही फैसला लेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे.’
