PSL के लिए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से कतरा रहा बांग्लादेश, बोला- सरकार से लेंगे मंजूरी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में भेजने से पहले उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई है और उसने सरकार से सलाह मांगी है.

Published date india.com Updated: March 20, 2026 7:04 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड @BCB/X

T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को हर बात पर समर्थन दे रहा था. वह भारत में यह टूर्नामेंट खेलने के लिए राजी नहीं था, जिसका पाकिस्तान ने भी साथ दिया. लेकिन अब बांग्लादेश वहां खिलाड़ियों की सुरक्षा चेक कर रहा है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ एकजुटता दिखाई थी. पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब BCB की तरफ से आए एक बयान ने पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों पर सवालिया निशान लगा दिया है. मामला पीसीबी द्वारा संचालित पीएसएल 2026 से जुड़ा हुआ है.

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है. सीजन की शुरुआत से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कहा है कि पीएसएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मौजूदगी बांग्लादेश सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘हम अपने क्रिकेटरों को पीएसएल के लिए भेजने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे. सामान्य हालात में, इसकी जरूरत नहीं होती. हम खिलाड़ियों को भेजते हैं, वे जाते हैं और खेलकर वापस आ जाते हैं. फिलहाल हालात सामान्य नहीं हैं. खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला है. इसलिए हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम सरकार से पूछेंगे कि पाकिस्तान जाना सुरक्षित है या नहीं. सरकार ही वहां के हालात को बेहतर समझती है. इसलिए हम सरकार के निर्णय के मुताबिक आखिरी फैसला लेंगे. सरकार हमें बताती है कि जाना सुरक्षित है और खिलाड़ी यात्रा कर सकते हैं, तो खिलाड़ी जाएंगे. सरकार परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेगी.’

सरकार से मंजूरी मिलने की स्थिति में पीएसएल में जाने वाले बांग्लादेश के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए तैयारी कैंप में नहीं जा पाएंगे. न्यूजीलैंड की टीम 13 अप्रैल को तीन वनडे और तीन टी20 के लिए ढाका पहुंचेगी.

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बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को आंशिक एनओसी जारी किए हैं. बांग्लादेश ने अभी भी अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए क्वॉलिफाई नहीं किया है. इसलिए बीसीबी अपने मुख्य खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के दौरान उपस्थिति चाहता है. मुस्तफिजुर को 26 मार्च से 12 अप्रैल तक और फिर 24 अप्रैल से 3 मई तक के लिए एनओसी दिया गया है.

बीसीबी ने छह खिलाड़ियों- मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन (लाहौर कलंदर्स), शोरीफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम (पेशावर जालमी), और रिशाद हुसैन (पेशावर जालमी)—को पूर्व में एनओसी जारी किया है, लेकिन 26 मार्च से शुरू हो रहे पीएसएल-2026 के लिए अब इन खिलाड़ियों को बांग्लादेश सरकार की मंजूरी का इंतजार रहेगा.

(आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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