By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान, ऋषभ पंत बाहर- 3 खिलाड़ियों को पहली बार मौका
खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में जगह नहीं मिली है. श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी सौंपी गई है.
Team India Squad For 3 Match ODI Series vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का मंगलवार को ऐलान कर दिया. इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली है. पंत इस आईपीएल में बल्ले से संघर्ष करते दिखे हैं और आईपीएल में उनकी कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की दौड़ में पहले ही बाहर हो चुकी है. इसके अलावा भारतीय चयनकर्ताओं ने पहली बार हर्ष दूबे, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव को जगह मिली है. शुभमन गिल की कप्तानी में चुनी गई इस टीम में सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी रखा गया है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को यहां आराम दिया गया है.
The Men’s Selection Committee Meeting for #TeamIndia‘s squad announcement for the upcoming @IDFCFIRSTBank Test match and the three-match ODI series against Afghanistan is underway in Guwahati.#INDvAFG pic.twitter.com/VlA94h1nFC
— BCCI (@BCCI) May 19, 2026
शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन ने भारत को हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद वह आईपीएल में भी उम्दा फॉर्म में हैं और इस सीजन 13 पारियों में 2 शतक और 2 हाफ सेंचुरी की मदद से 477 रन बना चुके हैं लेकिन संजू को वनडे टीम में वापसी का अभी भी इंतजार है. इस बार उन्हें उम्मीद रही होगी कि अब शायद टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके लिए वनडे टीम के दरवाजे भी खुल जाएं लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है.
IND vs AFG: भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें