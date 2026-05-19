अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान, ऋषभ पंत बाहर- 3 खिलाड़ियों को पहली बार मौका

खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में जगह नहीं मिली है. श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी सौंपी गई है.

Published date india.com Updated: May 19, 2026 4:36 PM IST
भारतीय क्रिकेट टीम @BCCI/x

Team India Squad For 3 Match ODI Series vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का मंगलवार को ऐलान कर दिया. इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली है. पंत इस आईपीएल में बल्ले से संघर्ष करते दिखे हैं और आईपीएल में उनकी कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की दौड़ में पहले ही बाहर हो चुकी है. इसके अलावा भारतीय चयनकर्ताओं ने पहली बार हर्ष दूबे, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव को जगह मिली है. शुभमन गिल की कप्तानी में चुनी गई इस टीम में सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी रखा गया है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को यहां आराम दिया गया है.

शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन ने भारत को हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद वह आईपीएल में भी उम्दा फॉर्म में हैं और इस सीजन 13 पारियों में 2 शतक और 2 हाफ सेंचुरी की मदद से 477 रन बना चुके हैं लेकिन संजू को वनडे टीम में वापसी का अभी भी इंतजार है. इस बार उन्हें उम्मीद रही होगी कि अब शायद टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके लिए वनडे टीम के दरवाजे भी खुल जाएं लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है.

IND vs AFG: भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

