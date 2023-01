हो गया महिला IPL टीम मालिकों का ऐलान, अडानी ग्रुप की अहमदाबाद सबसे महंगी टीम

महिला आईपीएल का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए इंतजार की घड़ियां कुछ और कम हुई हैं. बुधवार को बीसीसीआई ने 5 टीमों की नीलामी कर दी. अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद के नाम पर इस लीग की सबसे महंगी टीम खरीदी है, जिसके लिए उसने 1289 करोड़ रुपये की कीमत चुकाई है. इसके बाद इंडिया विन स्पोर्ट्स प्रा. लि. ने मुंबई की टीम को 912. 99 करोड़ रुपये में अपने नाम कियाय है. इसी तरह बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की टीमें महिला आईपीएल के शुरुआती संस्करण में भाग लेती दिखेंगी.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि बोर्ड को इस नीलामी प्रक्रिया से 4669.99 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. क्रिकेट के लिहाज से यह ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने इसे महिला क्रिकेट में एक क्रांति का नाम दिया है.

इन कुल 5 टीमों में से 3 टीमों का संचालन वे कंपनियां ही करेंगी, जो पहले से ही पुरुष आईपीएल में सक्रिय हैं. इंडिया विन स्पोर्ट्स प्रा. लि. मुंबई इंडियन्स (MI) चलाती है, जबकि जेएसडब्ल्यू जीएमआर ग्रुप की टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC), रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की भी मालिक है.

The @BCCI has named the league – Women's Premier League (WPL). Let the journey begin…. — Jay Shah (@JayShah) January 25, 2023

जय शाह ने एक अन्य ट्वीट में यह भी साफ कर दिया कि बीसीसीआई की महिला टी20 लीग को महिला आईपीएल नहीं बल्कि महिला प्रीमियर लीग (WPL) के नाम से जाना जाएगा.