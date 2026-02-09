By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रुप B में पटका- सालाना ₹4 करोड़ का नुकसान
BCCI ने सोमवार को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया. इस बार बोर्ड ने पुरुष और महिला दोनों टीमों के खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट का एक साथ ऐलान किया है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साल 2025-26 के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. पुरुषों के वर्ग में 30 खिलाड़ियों, जबकि 21 महिला खिलाड़ियों को बोर्ड ने यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है. इस बार BCCI ने स्टार खिलाड़ियों के लिए बनी A+ कैटिगरी को खत्म कर दिया है. अब सिर्फ A,B और C वर्गों के तहत ही खिलाड़ियों को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. कभी A+ ग्रेड का हिस्सा रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब सीधे B ग्रेड में रखा गया है, दोनों ही खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में एक्टिव हैं, जबकि दोनों ने टी20I और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है.
इसका अर्थ हुआ कि अब दोनों स्टार खिलाड़ियों को 4-4 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होगा. दोनों को पहले बोर्ड से 7 करोड़ रुपये सालाना कॉन्ट्रैक्ट के मिलते थे. अब B ग्रेड में रखे जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यह रकम 3 करोड़ रुपये सालाना ही होती है. BCCI का यह नया कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 की अवधि तक के लिए है.
|ग्रेड
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी का नाम
|ग्रेड A
|1
|शुभमन गिल
|2
|जसप्रीत बुमराह
|3
|रवींद्र जडेजा
|ग्रेड B
|4
|वॉशिंगटन सुंदर
|5
|रोहित शर्मा
|6
|विराट कोहली
|7
|केएल राहुल
|8
|मोहम्मद सिराज
|9
|हार्दिक पंड्या
|10
|ऋषभ पंत
|11
|कुलदीप यादव
|12
|यशस्वी जायसवाल
|13
|सूर्यकुमार यादव
|14
|श्रेयस अय्यर
|ग्रेड C
|15
|अक्षर पटेल
|16
|तिलक वर्मा
|17
|रिंकू सिंह
|18
|शिवम दुबे
|19
|संजू सैमसन
|20
|अर्शदीप सिंह
|21
|प्रसिद्ध कृष्णा
|22
|आकाश दीप
|23
|ध्रुव जुरेल
|24
|हर्षित राणा
|25
|वरुण चक्रवर्ती
|26
|नितीश कुमार रेड्डी
|27
|अभिषेक शर्मा
|28
|साई सुदर्शन
|29
|रवि बिश्नोई
|30
|ऋतुराज गायकवाड़
