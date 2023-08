बुक माय शो पर मिलेंगे वर्ल्ड कप के ऑनलाइन टिकट, BCCI ने मिलाया हाथ

ODI World Cup Online Tickets Booking: वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) की टिकट बुकिंग का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए यह जानकारी खास है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन मैचों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए बुक माय शो को अपना पार्टनर बनाया है. बुक माय शो देश का प्रतिष्ठित टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जो सभी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइट टिकट बुकिंग की सेवा देता है.

5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में कुल 58 मैचों होंगे. इसकी शुरुआत से पहले वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहीं सभी टीमों के लिए कुल 10 वॉर्म अप मैच भी आयोजित होंगे और यह टूर्नामेंट देश भर में कुल 12 स्थानों पर आयोजित होगा.