टीम इंडिया की सीरीज में अब दिखेगा कैम्पा और एटमबर्ग का नाम, BCCI ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पेय निर्माता कंपनी कैम्पा और इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनी एटमबर्ग के साथ डील की है, जिसके बाद ये दोनों कंपनियां बोर्ड की ऑफिशियल पार्टनर होंगी. इस डील के मुताबिक, BCCI की घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज में दिखाई देंगे. दोनों कंपनियों ने BCCI से ये अधिकार अगले दो साल के लिए हासिल किया है. इसके मुताबिक, 2024-26 तक ये अधिकार इन दोनों कंपनियों के पास रहेंगे.

बता दें कैम्पा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट का के तहत आने वाला ब्रांड है. वहीं एटमबर्ग इलेक्ट्रिक साजो सामान बनाने वाली कंपनी है. फिलहाल बाजार में इसे स्मार्ट फैन्स काफी प्रचलित हैं और हाल ही में कंपनी स्मार्ट लॉक और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कई अन्य सामान बना रही ही.

