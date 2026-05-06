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Bcci Announces Ipl 2026 Playoffs Schedule Final To Be Played Ahmedabad

IPL 2026: आ गया प्लेऑफ का शेड्यूल- 31 मई को अहमदाबाद में फाइनल, जानें- कहां खेले जाएंगे क्वॉलीफायर और एलिमिनेटर मैच

BCCI ने बुधवार को आईपीएल के प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, जबकि प्लेऑफ की शुरुआती 3 मैच उत्तर भारत में होंगे.

IPL 2025 की IPL चैम्पियन RCB की टीम, ट्रॉफी के साथ विराट कोहली (तस्वीर: IPL-BCCI)

IPL 2026 Playoffs Schedule Announce Final To Be Played At Ahmedabad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. लीग का फाइनल मुकाबला 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में खेला जाएगा. लीग के प्लेऑफ के शुरुआती 3 मैच धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. क्वॉलीफायर 1 का मुकाबला धर्मशाला में आयोजित होना है, जो पंजाब किंग्स (PBKS) का दूसरा घरेलू मैदान है. इसके अलावा एलिमिनेटर और क्वॉलीफायर 2 के दोनों मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले जाने हैं.

IPL का लीग स्टेज 24 मई रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच के साथ कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर पूरा होगा. इस दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे. इससे पहले मुंबई और राजस्थान की टीमें दोपहर के मैच में वानखेड़े स्टेडियम में अपना-अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेंगे. लीग स्टेज में 70 मैचों के इस निरंतर कार्यक्रम के बाद सोमवार का विश्राम होगा.

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इसके बाद मंगलवार को पहला क्वॉलीफायर धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद बुधवार (27 मई) को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. गुरुवार (28 मई) को फिर से आराम का दिन होगा और शुक्रवार (29 मई) दूसरा क्वॉलीफायर खेला जाना है. ये दोनों मुकाबले न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले जाने हैं. इसके बाद रविवार को फाइनल मैच खेला जाएगा.

News BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule Qualifier 1: Dharamshala Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale ️ More Details ▶️ https://t.co/32HvsabiuF#KhelBindaas pic.twitter.com/ItrNUNoxHZ — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026

IPL के इतिहास में यह चौथा मौका होगा, जब अहमदाबाद को टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी है. नया बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है. 1 लाख 32 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम को पहली बार IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी मिली थी. इसके बाद IPL 2023 का फाइनल भी यहीं खेला गया.

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सीजन 2025 का फाइनल पहले कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेलना तय हुआ था. लेकिन तब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के कारण टूर्नामेंट को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था और इसके बाद इस सीजन का फाइनल मुकाबला भी अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था. अब एक बार फिर इस स्टेडियम को ही इस लीग के फाइनल के लिए चुना गया है.

IPL 2026 प्लेऑफ का शेड्यूल

क्वॉलीफायर 1: 26 मई- HPCA स्टेडियम, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

एलिमिनेटर: 27 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़

क्वालीफायर 2: 29 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़

फाइनल: 31 मई- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद