BCCI ने WPL और IPL 2024 की ओपनिंग सेरेमनी के आयोजन के राइट्स लेने का प्रपोजल रिलीज किया

बीसीसीआई (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2024 सीज़न की ओपनिंग सेरेमनी के राइट्स और अधिकार और दायित्व प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की हैं.

आरएफपी दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया निविदा सूचना के अनुबंध ए में सूचीबद्ध है. आरएफपी 29 जनवरी, 2024 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा. इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अनुबंध ए में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरएफपी की खरीद के लिए किए गए भुगतान का विवरण आरएफपी@बीसीसीआई .टीवी पर ईमेल करें. यह स्पष्ट किया गया है कि आरएफपी दस्तावेज़ केवल गैर-वापसीयोग्य आरएफपी शुल्क के भुगतान की पुष्टि पर ही साझा किए जाएंगे.

निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम और शर्तें जिनमें पात्रता आवश्यकताएं, बोलियां जमा करने की प्रक्रिया, अधिकार और दायित्व आदि शामिल हैं, ‘प्रस्ताव के लिए अनुरोध’ (“आरएफपी”) में शामिल हैं, जो 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख भारतीय रुपये) का गैर-वापसीयोग्य शुल्क और कोई भी लागू वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा.

बोली जमा करने के इच्छुक किसी भी इच्छुक पक्ष को आरएफपी खरीदना आवश्यक है. हालाँकि, केवल आरएफपी में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और उसमें निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, बोली लगाने के लिए पात्र होंगे. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल आरएफपी खरीदने से कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं हो जाता. बीसीसीआई के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है.

