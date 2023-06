महिला चयन समिति और जूनियर क्रिकेट कमिटी के सदस्यों के लिए दो नामों की सिफारिश

सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा, और जतिन परांजपे वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने क्रमशः महिला चयन समिति और जूनियर क्रिकेट समिति में एक-एक चयनकर्ता पद के लिए मिले आवेदनों की जांच करने के बाद श्यामा डे शॉ और वीएस तिलक नायडू के नाम की सिफारिश की है. बीसीसीआई ने एक बयान में बताया कि सदस्यों ने

सर्वसम्मति से इन दो नामों की सिफारिश की है.

बाएं हाथ की बल्लेबाज और मध्यम गति की पूर्व गेंदबाज शॉ ने तीन टेस्ट और पांच वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने पहली बार 1985 से 1997 तक घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और फिर 1998 से 2002 तक रेलवे का प्रतिनिधित्व किया. क्रिकेट के बाद उन्होंने दो कार्यकाल में बंगाल चयनकर्ता के रूप में भी काम किया है.

पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज नायडू ने 1998-99 से 2009-10 तक कर्नाटक के साथ-साथ दलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में साउथ जोन का प्रतिनिधित्व किया. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के साथ, उन्होंने 93 प्रथम श्रेणी मैचों में 4386 रन बनाए. 2013 से 2016 तक, उन्होंने कर्नाटक में जूनियर चयन समिति की अध्यक्षता की और 2015-16 सत्र के दौरान सीनियर चयन समिति में भी काम किया.