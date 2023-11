World Cup 2023 के दौरान वायु प्रदूषण ने उड़ाई BCCI की नींद, बोर्ड ने मैचों के दौरान आतिशबाजी पर लगाई रोक

मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में अपना अगला मैच दो नवंबर गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. भारतीय टीम ने रविवार को लखनऊ में इंग्लैंड को हराया था और इसके अगले ही दिन वह मुंबई पहुंच गई, जहां इन दिनों हवा की गुणवत्ता काफी खराब है. सर्दियों के मौसम की शुरुआत में देश के कई महानगरों में हवा में प्रदूषण का असर साफ दिखाई देता है, जिसका असर अब मुंबई तक पहुंच चुका है.

भारत के कई शहरों में जहरीली हवा (Poor AQI) चिंता का सबब बनी हुई है. खराब एयर क्वालिटी ने अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भी नींद उड़ा दी है. खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने मुंबई और दिल्ली में होने वाले मैच में पटाखे नहीं फोड़ने का फैसला किया है. BCCI के सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी.

MS Dhoni का खुलासा- कैसे बांग्ला भाषा में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को धूल चटा दी, देखें VIDEO

समाचार एजेंसी एएनआई ने शाह के हवाले से कहा, “मैंने इस मामले को औपचारिक रूप से ICC के समक्ष उठाया. जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि मुंबई और दिल्ली में होने वाले मैच में कोई आतिशबाजी नहीं होगी क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है. बोर्ड पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर चिंतित है और वो फैन्स की हेल्थ और सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखेगा.”

“BCCI is sensitive to environmental concerns. I took up the matter formally with the ICC and there won’t be any fireworks display in Mumbai, which can add to the pollution level. The Board is committed to combating environmental issues and will always place the interest of our… pic.twitter.com/G0ONkjB5la

— ANI (@ANI) November 1, 2023