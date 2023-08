Hindi Cricket Hindi

विराट कोहली की इस हरकत से BCCI को आया गुस्सा, बोर्ड ने तुरंत दे डाली चेतावनी

एशिया कप से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट हुआ था, जिसमें विराट कोहली का स्कोर 17.2 था. उन्होंने यह जानकारी इंस्टाग्राम पर साझा की थी, जो BCCI के अधिकारियों को रास नहीं आया.

Virat Kohli Got Warning From BCCI Over Sharing Yo-Yo Test Score: विराट कोहली ने गुरुवार को अपना यो-यो टेस्ट का स्कोर इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कोहली की इस हरकत से नाराज हो गए हैं. कोहली की वह इंस्टा स्टोरी वायरल होने के बाद खबर है कि टीम मैनेजमेंट ने अपने सभी क्रिकेटर्स के लिए सख्त दिशा-निर्देश बना दिए हैं. खिलाड़ियों को साफ कहा गया है कि यो-यो टेस्ट का स्कोर गोपनीय सूचना में आता है और किसी भी सूरत में इसका खुलासा नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी को साझा करने से बोर्ड ने खिलाड़ियों को मना कर दिया है.

भारतीय क्रिकेटर्स फिलहाल अलूर में फिटनेस कैंप में हैं. वहां वे एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खिलाड़ियों को मौखिक रूप से यह जानकारी दी गई है.

कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गुरुवार को कहा था कि उन्होंने यो-यो टेस्ट 17.2 के स्कोर के साथ पास किया है. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, ‘यो-यो टेस्ट खत्म करने की खुशी. उन खौफनाक कोन्स के बीच. 17.2 डन.’ बीसीसीआई ने फिटनेस टेस्ट पास करने का पैमाना 16.5 अंक रखा है.

खबर में कहा गया है कि बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि यह जानकारी सार्वजनिक करने से वह बिलकुल भी खुश नहीं हैं. बोर्ड ने खिलाड़ियों को साफ तौर पर कहा है कि ऐसी बातें गोपनीय रहनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करना ‘अनुबंध का उल्लंघन’ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘खिलाड़ियों को मौखिक रूप से बता दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी डालने से बचा जाना चाहिए. खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं लेकिन स्कोर पोस्ट करना अनुबंध के का उल्लंघन है.’

