BCCI की भर गई तिजोरी! करोड़ों की डील कर Campa-SBI Life संग ChatGPT को बनाया पार्टनर

भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, BCCI ने कैम्पा, SBI लाइफ और ChatGPT को देश में घरेलू क्रिकेट में एसोसिएट पार्टनर बनाया है. यह साझेदारी दो सीजन के लिए होगी, जो भारत की आगामी घरेलू सीरीज से शुरू होकर मार्च 2028 तक चलेगी. BCCI ने इन तीनों पार्टनरशिप की डील वैल्यू 130 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई है. खास बात यह है कि पिछली साइकिल की तुलना में इस बार संयुक्त डील वैल्यू में 44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
BCCI ने बताया कि इन तीनों साझेदारियों से उसके कमर्शियल पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी. खास बात यह है कि तीनों अलग-अलग सेक्टर से आते हैं. कैम्पा बेवरेज यानी पेय पदार्थों की कैटेगरी से जुड़ा है, SBI बीमा सेक्टर का बड़ा नाम है, जबकि ChatGPT AI टैकनोलजी कैटेगरी का है. BCCI का मानना है कि इन पार्टनरशिप से क्रिकेट फैंस के साथ जुड़ने के नए मौके बनेंगे. साथ ही ब्रांड्स को भारतीय क्रिकेट के बड़े और जुनूनी फैन बेस तक अपनी पहुंच बनाने का मौका मिलेगा.
BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस ऐलान को भारतीय क्रिकेट के लिए मजबूती का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि भारत का होम सीजन देश में एक मूल्यवान और मांग वाली खेल संपत्ति बनी है. कैम्पा, SBI लाइफ और ChatGPT का जुड़ना इसी भरोसे को दिखाता है. उन्होंने खास तौर पर 44 फीसदी की बढ़ोतरी को उत्साहजनक बताया. मिथुन के मुताबिक, यह दिखाता है कि बड़े ब्रांड्स
को BCCI के साथ जुड़ने से मिलने वाली पहुंच, जुड़ाव और कमर्शियल क्षमता पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि तीनों ब्रांड अपनी अलग पहचान और प्रस्ताव लेकर आए हैं.
BCCI मानद सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस पार्टनरशिप को बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि होम सीजन पार्टनरशिप की वैल्यू में बढ़ोतरी BCCI और टीम इंडिया पर ब्रांड्स के भरोसे को दिखाती है. 130 करोड़ रुपये से ज्यादा की डील और 44 फीसदी की ग्रोथ भारतीय क्रिकेट की व्यापारिक ताकत को पहचानना है. सैकिया के अनुसार कैम्पा, SBI लाइफ और ChatGPT तीन अलग-अलग और दिलचस्प श्रेणियां हैं. उनके जॉइन में बताया गया है कि भारतीय क्रिकेट के होम सीजन में ब्रांड्स के लिए अलग-अलग मौके मौजूद हैं. BCCI ने थ्री को एसोसिएट पार्टनर्स के तौर पर स्वागत किया और नए तरीकों से दर्शकों के साथ जुड़ने की उम्मीद जताई.
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