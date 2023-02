Chetan Sharma Resign: टीम इंडिया के BCCI चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह (BCCI Jay Shah) को भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. हाल ही में चेतन शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे. हमारे सहयोगी न्यूज चैनल जी न्यूज ने यह स्टिंग (Sting Operation) किया था, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के इंजेक्शन लेने की बात कही थी. इस स्टिंग के बाद बीसीसीआई उनसे नाराज था.

बता दें इन दिनों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) खेल रही है. इस सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से दिल्ली में शुरू हुआ है. चेतन शर्मा की अगुआई वाली सिलेक्शन कमिटी ने पहले दो टेस्ट मैच के लिए टीम का चयन किया था और अब इस टेस्ट के बाद सीरीज के अंतिम दो टेस्ट मैच के लिए टीम का चयन होना है.

इससे पहले चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. चेतन शर्मा ने जी न्यूज के स्टिंग में कई हैरतअंगेज खुलासे किए थे, जिसमें खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेने का मामला भी उन्होंने बताया था.

अब जब अगले कुछ दिनों में सीरीज के अंतिम 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का चयन होना है तो इससे पहले चेतन शर्मा ने अपना पद छोड़ दिया है.

भारत के लिए 23 टेस्ट और 65 वनडे खेल चुके चेतन शर्मा ने इस स्टिंग में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर खुलासे किए थे. उन्होंने विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीनने पर कहा था कि वह इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि टी20 फॉर्मेट की कप्तानी उन्होंने पहले ही छोड़ दी थी. बीसीसीआई सीमित ओवरों के दो कप्तान नहीं रखना चाहता था. इसलिए उनसे वनडे टीम की कमान छीन ली.

इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली में अहं का मसला बताया था, जिसके चलते उनका पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से टकराव हुआ और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा से भी उनका अहं के चलते टकराव होता है.