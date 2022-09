बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार करियर के लिए बधाई दी. अपने 20 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत की कप्तानी करने वाली झूलन ने शनिवार को लॉर्डस में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिसमें भारत ने इंग्लैंड पर 3-0 से जीत हासिल की.Also Read - दीप्ति शर्मा के चार्ली डीन को रन आउट करने से झल्लाए अंग्रेज खिलाड़ी, अश्विन-सहवाग ने भारतीय गेंदबाज को सराहा

दो दशकों से अधिक के अंतरराष्ट्रीय करियर में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झूलन ने 2002 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सभी फॉर्मेट में 355 विकेट लिए. महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक विकेट दर्ज है. Also Read - आईसीसी ने दुनिया की सबसे सफल वनडे गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार करियर के लिए बधाई दी,

