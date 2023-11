Hindi Cricket Hindi

क्या गलत था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप 2023 का फाइनल आयोजित करने का फैसला? फैंस ने BCCI को सुनाई खरी खोटी

विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 6 विकेट से हराकर छठीं बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता.

अहमदाबाद, 19 नवंबर (एएनआई): रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को 6 विकेट से हराने के बाद मैच के बाद प्रस्तुति के दौरान भारतीय खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा ICC वनडे विश्व कप खिताब जीता। (एएनआई फोटो)

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रैविस हेड की शानदार शतकीय पारी के दम पर शोपीस इवेंट के फाइनल में मेजबान भारत को हराकर अपना छठा पुरुष एकदिवसीय विश्‍व कप खिताब जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया छह पुरुष वनडे विश्‍व कप खिताब जीतने वाला एकमात्र देश है, जिसने पहले 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में जीत का स्वाद चखा था. जबकि भारत ने 1983 और 2011 में दो विश्‍व कप जीते.

मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने ये कहा था कि वो जानते हैं कि स्टेडियम में ज्यादातर दर्शक भारत के पक्ष में होंगे लेकिन वो चाहेंगे कि उनकी टीम भारतीय फैंस को पूरी तरह शांत कर दे और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि फाइनल मैच के दौरान एक लाख की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम ज्यादातर समय पूरी तरह खामोश था.

इस वजह से मैच के बाद कई लोगों ने बीसीसीआई के विश्व कप फाइनल जैसा मुकाबला वानखेड़े, ईडन गार्डन्स या चेपॉक के बजाय अहमदाबाद जैसे वेन्यू पर कराने के फैसले पर बड़ा सवाल उठाया.

Last word The Ahmedabad crowd was rubbish

Need proper fans inside a stadium instead of fly by night pretenders Like the amazing people at Wankhede

Proper fans

Cheered the team on and especially Shami post the dropped catch

Chanted his name non stop Boosted him and the team… — atul kasbekar (@atulkasbekar) November 19, 2023

What use is a home crowd is they can’t make noise when their home team is down? Can you imagine partisan football audiences being quiet when their side which has had a great season is down 3-0 being silent? — cricketingview (@cricketingview) November 19, 2023

And that is why you have a finals at a stadium like Wankhede.

The crowd has gone silent.

If this was Wankhede, the stadium would have been charged and loud and intimidating to the opponent. This is zero home advantage. — Adi (@Brewkenstein) November 19, 2023

The crowd at Ahmedabad is simply dull & de@d. What’s the use of 130k home crowd when they can’t support you when the home team is down? They should’ve been cheering every run scored here, which will boost our confidence, but the way they are silent is actually helping Australia. — Aditya Saha (@Adityakrsaha) November 19, 2023

genuinely do not understand the use of ‘home crowd’ if no one is getting behind them when they need it the most — s (@_sectumsempra18) November 19, 2023

#CWC23 Why is Ahmedabad actually silenced now though? Get behind the home team na. Imagine this scenario but the crowd of Eden, Wankhede or even Chepauk! — Samreen (@SamreenRazz) November 19, 2023

रविवार को हुए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क के तीन विकेट (3-55) और पैट कमिंस (2-34) और जोश हेज़लवुड (2-60) के दो-दो विकेटों की बदौलत भारत को 50 ओवरों में 240 रनों पर ढेर कर दिया, जिसके बाद हेड ने जोरदार शतक जड़ा.

मार्नस लाबुशेन ने धीमी पारी खेली और 110 गेंदों में 58 रन बनाए, लेकिन हेड की मदद की और चौथे विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी करके भारतीयों की फाइनल मुकाबले में वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. हेड विश्‍व कप फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए.

मैच में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत हुई और पहले ही ओवर में 15 रन बने. हालांकि, जैसे ही मोहम्मद शमी ने दूसरे ओवर में डेविड वार्नर को आउट किया, खेल की गति बदल गई. इस शुरुआती झटके के बावजूद मिशेल मार्श ने जवाबी हमला किया, एक छक्का और एक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को चार ओवर के भीतर 40 रन के पार पहुंचा दिया.

जब पांचवें ओवर में बुमराह ने मार्श को आउट किया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 41/2 हो गया था. बुमराह का अगला ओवर महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने स्टंप्स के सामने स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट किया और ऑस्ट्रेलिया ने सातवें ओवर में खुद को 47/3 पर पाया.

ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक मोड़ थी, जिससे अगले 10 ओवरों में स्कोर 47/3 से 93/3 हो गया. 27वें ओवर में हेड और लाबुशेन की साझेदारी 100 रन के पार पहुंच गई और खेल धीरे-धीरे भारत की पकड़ से बाहर होता गया, ऑस्ट्रेलिया ने 43वें ओवर में 42 गेंद शेष रहते हुए आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत हासिल कर ली.