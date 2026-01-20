By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BCCI ने इस AI प्लेटफॉर्म के साथ की करोड़ों की डील, जानें IPL 2026 के लिए कैसे बनेगा गेम-चेंजर
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के लिए AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपये का स्पांसरशिप डील की है. जानें कैसे एआई प्लेटफॉर्म आईपीएल में मदद करेगा?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से पहले एक बड़ी स्पांसरशिप डील फाइनल की है. बीसीसीआई ने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी (Gemini) के साथ करीब 270 करोड़ रुपये की डील की है. यह समझौता तीन साल के लिए किया गया है, जिससे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और उसकी ग्लोबल पहचान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, यह डील न सिर्फ आईपीएल की कमाई बढ़ाएगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और क्रिकेट के बढ़ते रिश्ते को भी साफ तौर पर दिखाती है.
AI प्लेटफॉर्म्स से क्रिकेट में बढ़ती एंट्री
जेमिनी की यह एंट्री इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी ChatGPT पहले से ही विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की स्पांसर लिस्ट में शामिल है – यानी अब भारतीय क्रिकेट के दो बड़े टूर्नामेंट्स में दो बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे. इससे साफ है कि आने वाले समय में एआई कंपनियां क्रिकेट जैसे बड़े खेल मंच को अपने प्रचार और यूजर एंगेजमेंट के लिए अहम मान रही हैं. बीसीसीआई का मानना है कि इस तरह की साझेदारियां फैंस के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, चाहे वह डेटा एनालिसिस हो, इंटरैक्टिव कंटेंट हो या डिजिटल इनोवेशन.
ड्रीम-11 के बाद बदला स्पांसरशिप समीकरण
पिछले साल बीसीसीआई को जर्सी स्पांसर के मामले में नई रणनीति अपनानी पड़ी थी. भारत सरकार द्वारा रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती के बाद ड्रीम-11 जैसे ब्रांड्स पर असर पड़ा, जिसके चलते बीसीसीआई को नया स्पांसर तलाशना पड़ा. इसके बाद अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये में जर्सी स्पांसरशिप अधिकार हासिल किए. अब जेमिनी के साथ यह नया करार दिखाता है कि बीसीसीआई तेजी से बदलते बिजनेस माहौल में टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद ब्रांड्स की ओर झुकाव बढ़ा रहा है.
कब से शुरू होगा IPL 2026?
आईपीएल 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा और इससे पहले ही इस तरह की बड़ी डील्स लीग की आर्थिक मजबूती को दिखाती हैं. टाटा ग्रुप पहले से ही आईपीएल का टाइटल स्पांसर है और अब जेमिनी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का जुड़ना लीग को और आधुनिक बना रहा है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही कह चुके हैं कि एआई साझेदारियां फैंस के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें