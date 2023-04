BCCI ने घरेलू टूर्नामेंटों के लिए नकद इनामों की राशि में किया इजाफा, जानिए अब विजेता टीम को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू टूर्नामेंटों की इनामी राशि में इजाफा करने की घोषणा की जिससे रणजी ट्रॉफी विजेता को इस सत्र से पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. रणजी ट्रॉफी विजेता को पुरस्कार के तौर पर अब तक दो करोड़ रुपये मिलते थे लेकिन नये ढांचे के अनुसार उन्हें पांच करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि उपविजेता और सेमीफाइनल हारने वालों को क्रमशः तीन करोड़ रुपये और एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक ट्वीट में कहा, मुझे बीसीसीआई के सभी घरेलू टूर्नामेंटों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. हम भारतीय क्रिकेट की रीढ़ घरेलू क्रिकेट में निवेश करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे. रणजी विजेता को अब पांच करोड़ रुपये जबकि सीनियर महिला टूर्नामेंट के विजेता को 50 लाख रुपये (पहले छह लाख था) मिलेंगे.

ईरानी कप के लिए नकद पुरस्कार भी दोगुना कर दिया गया है, जिसमें विजेता को 25 लाख रुपये के बजाय 50 लाख रुपये दिए जाएंगे. उपविजेता रहने वाली टीम को वर्तमान में कोई नकद इनाम नहीं मिलता है लेकिन अब उन्हें 25 लाख रुपये मिलेंगे.

दलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता टीम को एक करोड़ रुपये और उपविजेता टीम को 50 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा. देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेताओं को 40 लाख रुपये और फाइनल में हारने वाली टीम को 20 लाख रुपये मिलेंगे.