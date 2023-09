क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को BCCI ने दिया विश्व कप का गोल्डन टिकट

बीसीसीआई (BCCI) के सेक्रेटरी जय शाह (Jay Shah) ने शुक्रवार को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को World Cup 2023 का गोल्डन टिकट देकर सम्मानित किया. पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है और ये पहला मौका है जब बीसीसीआई अकेले वनडे विश्व कप का आयोजन करेगी.

बीसीसीआई अपनी “गोल्डन टिकट फॉर इंडिया आइकॉन्स” पहल के तहत कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज को विश्व कप का गोल्डन टिकट दे रही है. सचिन से पहले बीसीसीआई सचिव ने महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को ये गोल्डन टिकट तोहफे में दी.