विश्व कप 2023 से पहले रिषभ पंत को फिट चाहती है BCCI; NCA को मिला रिहैब फास्ट ट्रैक करने का ऑर्डर

विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) की शानदार रिकवरी ने बीसीसीआई (BCCI) और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के मेडिकल स्टाफ को हैरान कर दिया है. पंत पिछले साल दिसंबर में एक गंभीर कार दुर्घटना में बचने के बाद भारत के विकेटकीपर रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसाल बीसीसीआई पंत के रिहैबिलिटेशन को और भी तेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आगामी वनडे विश्व कप से पहले फिट हो सकें.