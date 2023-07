Hindi Cricket Hindi

World Cup 2023: भारत vs पाकिस्तान मैच रीशेड्यूल करेगी BCCI; जानें कब और कहां खेला जाएगा ये मुकाबला

India vs Pakistan match can be Rescheduled: विश्व कप 2023 के दौरान चिर प्रतिद्वंद्वियों भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में होने वाला मैच नवरात्रि की वजह से रीशेड्यूल किए जाने की संभावना है.

Dubai, Sept 04 (ANI): Pakistan's Iftikhar Ahmed and Khushdil Shah shake hand with Indian team after winning the Asia Cup 2022 Super Four match between India and Pakistan, at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Sunday. (ANI Photo/ICC Twitter)

India vs Pakistan match can be Rescheduled: भारत में आयोजित किए जाने वाले विश्व कप टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. हालांकि मैच के टिकट ऑनलाइन नहीं हुए लेकिन ज्यादातर फैंस ने अहमदाबाद में होटल बुक कर लिए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने बीसीसीआई से इस बड़े मैच के कार्यक्रम में बदलाव करने को कहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये मैच नवरात्रि के पहले दिन खेला जाना है. चूंकि गुजरात में नवरात्र के दौरान भव्य गरबा नाइट्स का आयोजन किया जाता है, ऐसे में मैच और नवरात्रि से जुड़े कार्यक्रम को एक साथ संभालना सुरक्षाकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा.

बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने भारत बनाम पाकिस्तान जैसे हाई-प्रोफाइल मैच आयोजित ना करने की सलाह दी थी क्योंकि नवरात्रि के कारण भीड़ बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई मैच के शेड्यूल में बदलाव करने का सोच रही है, “हम अपने पास मौजूद विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.”

मंगलवार शाम को बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने विश्व कप खेलों का आयोजन करने वाली संस्थाओं को पत्र भेजकर उन्हें 27 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है. बोर्ड सदस्यों को मैच की नई तारीख के साथ-साथ अहमदाबाद में सुरक्षा मुद्दों के बारे में भी बता सकता है.

शाह के भेजे पत्र में कहा गया, “मुझे लगता है कि यह सभी संबंधित पक्षों के लिए सही होगा कि हम नोट्स का आदान-प्रदान करने के लिए फिर से मिलें और किसी भी मुद्दे का जायजा लें जिस पर चर्चा और फैसले लेने की जरूरत है. इसलिए, आपसे विश्व कप की मेजबानी करने वाले संघों की बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है.”

भारत बनाम पाकिस्तान, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए हजारों यात्रा प्रशंसकों के अहमदाबाद पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में अगर बोर्ड मैच शेड्यूल में बदलाव करता है तो जिन फैंस ने पहले से अहमदाबाद आने-जाने के टिकट और फ्लाइट में होटल बुक कर रखे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

जब आईसीसी ने पिछले महीने के अंत में विश्व कप कार्यक्रम जारी किया तो लगभग एक लाख सीटों वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चार प्रमुख मैच मिले थे. जिनमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाला टूर्नामेंट का पहला मैच , भारत बनाम पाकिस्तान, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया और फाइनल मैच शामिल है.

