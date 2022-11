एक ही मैच के बाद प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप हुए संजू सैमसन, फैंस ने खराब टीम सेलेक्शन के लिए BCCI को लताड़ा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है.

संजू सैमसन (Twitter)

एशिया कप और टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए अनदेखी किए जाने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया तो फैंस की खुशी का ठिकाना ना रहा. हालांकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में सैमसन को एक भी मौका नहीं मिला.

टी20 सीरीज में 1-0 से जीत के बाद टीम इंडिया जब शिखर धवन की अगुवाई में वनडे सीरीज खेलने उतरी तो पहले ही मैच में संजू सैमसन को मौका मिला. ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मैच में सैमसन ने 38 गेंदो पर 36 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को 300 का आंकड़ा पार करने में मदद की थी.

हालांकि भारत पहला वनडे मैच हार गया था लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि संजू की बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें आगे के मैचों में मौका मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए सैमसन को भारतीय प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया.

हैमिल्टन में खेले जा रहे मैच में टॉस के बाद कप्तान धवन ने बताया कि सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है. हालांकि धवन ने सैमसन को बाहर करने के पीछे के कारण पर बात नहीं की लेकिन फैंस टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से बेहद नाराज हुए,

सैमसन के फैंस ने दूसरे वनडे से अपने पसंदीदा खिलाड़ी को ड्रॉप करने के लिए बीसीसीआई की जमकर आलोचना की.

Doesn’t make any sense. SKY has a poor ODI record, Pant hasn’t performed in white ball cricket, Samson played a good knock in last match. But you*****ing drop samson! Wow BCCI. #justiceforsamson #SanjuSamson https://t.co/jER4ZulT8o — Karthikeyan (@IamKarthi1818) November 27, 2022

Then what’s the point of being WK & flexible to bat at any position?!

Once again they underline it #SanjuSamson is their easiest target.Not to forget he is dropped for Bangladesh ODIs as well, but Pant & Ishan are’nt.

Coaches change, Captains change but Sanju’s fate remains same. pic.twitter.com/0XvXLcO1OU — Amal Sudhakaran (@amal_sachinism) November 27, 2022

BCCI : Congrats Sanju Samson , you are selected for the next tour. Meanwhile him in the entire tour : pic.twitter.com/e5IXAkkE1w — UmderTamker (@jhampakjhum) November 22, 2022

I requesting every sanju samson fans not to expect sanju’s name in 11 in ODI against NZ, we know the politics, it hurts us #SanjuSamson #TeamIndia #indiancricket #bcci pic.twitter.com/qSPpsDAeVI — Rajesh Gaonkar (@GaonkarRajesh1) November 23, 2022