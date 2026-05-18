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Bcci Not Under The Purview Of Rti Act Cic Announced

BCCI को लेकर आया बड़ा फैसला, CIC ने कहा- सरकार के कंट्रोल में नहीं है क्रिकेट बोर्ड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. जानिए ये पूरा मामला क्या है और CIC ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा?

सरकार ने कहा बीसीसीआई को आरटीआई आवेदन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. (Photo from IANS)

केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई सूचना का अधिकार यानी RTI कानून के दायरे में नहीं आता. आयोग के मुताबिक, बीसीसीआई न तो किसी कानून के जरिए बनाया गया सरकारी निकाय है और न ही इसे सरकार की तरफ से ऐसी आर्थिक मदद मिलती है. जिसके आधार पर इसे ‘पब्लिक अथॉरिटी’ माना जा सके. इसी वजह से आरटीआई एक्ट के नियम इस संस्था पर लागू नहीं होंगे. यह मामला उस अपील से जुड़ा था, जिसमें बीसीसीआई के अधिकार और सरकार से उसके संबंधों को लेकर जानकारी मांगी गई थी.

RTI आवेदन से शुरू हुआ पूरा मामला

यह मामला साल 2017 में दायर एक आरटीआई आवेदन से जुड़ा था. अपीलकर्ता गीता रानी ने खेल मंत्रालय से पूछा था कि आखिर बीसीसीआई किस अधिकार के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों का चयन कैसे करता है. साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि सरकार इस क्रिकेट संस्था को क्या-क्या सुविधाएं देती है और उस पर सरकार का कितना नियंत्रण है. हालांकि केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है. सरकार ने यह भी साफ किया कि बीसीसीआई को आरटीआई आवेदन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नहीं किया गया है.

BCCI ने खुद को बताया निजी संस्था

सीआईसी में सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह तमिलनाडु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक निजी और स्वायत्त संस्था है. बोर्ड ने दलील दी कि उस पर सरकार का मालिकाना हक, सीधा नियंत्रण या पर्याप्त आर्थिक सहायता जैसी कोई स्थिति नहीं है. इसी आधार पर उसने कहा कि आरटीआई एक्ट की धारा 2(एच) के तहत उसे सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता. आयोग ने भी अपने आदेश में माना कि बीसीसीआई का गठन न तो संविधान से हुआ है, न संसद या राज्य विधानमंडल से और न ही किसी सरकारी अधिसूचना के जरिए. यह सिर्फ एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसे कानूनी मान्यता मिली हुई है.

सरकार से नहीं मिलती आर्थिक मदद

आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि बीसीसीआई को सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती है. आयोग के मुताबिक बीसीसीआई अपने मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग डील और टिकट बिक्री के जरिए खुद कमाई करता है और आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर है. आदेश में कहा गया कि बोर्ड का संचालन सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं है. यही वजह है कि उसे सरकारी संस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. आयोग ने यह भी माना कि क्रिकेट से जुड़े कई काम सार्वजनिक महत्व के जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर किसी संस्था को आरटीआई के तहत नहीं लाया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई में कई प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे. हालांकि आयोग ने कहा कि शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई के कामों को सार्वजनिक महत्व का जरूर माना था, लेकिन उसे कभी आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नहीं किया. आखिर में सीआईसी ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि बीसीसीआई पर सरकार का नियंत्रण है या उसे सरकारी फंडिंग मिलती है. इसी आधार पर आयोग ने अपील खारिज कर दी और बीसीसीआई को आरटीआई कानून से बाहर माना.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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