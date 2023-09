World Cup 2023 के लिए रजनीकांत को मिला गोल्डन टिकट, BCCI ने शेयर की फोटो 

चेन्नई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत को गोल्डन टिकट प्रदान किया जिससे वह अगले महीने वनडे वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) में स्पेशल गेस्ट होंगे. इस दिग्गज अभिनेता को इससे स्टेडियम में बिना किसी बाधा के प्रवेश की अनुमति मिलेगी. बीसीसीआई इससे पहले सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को भी गोल्डन टिकट दे चुका है.

बीसीसीआई ने अपने ‘एक्स हैंडल’ पर दोनों की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कहा कि सचिव जय शाह ने इस महान अभिनेता को ‘गोल्डन टिकट’ प्रदान किया है. बीसीसीआई ने कहा, ” सिनेमा से परे की घटना! बीसीसीआई के मानद सचिव जय शाह ने करिश्माई और सिनेमाई प्रतिभा के धनी रजनीकांत को गोल्डन टिकट प्रदान किया. इस महान अभिनेता ने भाषा और संस्कृति से परे जाकर लाखों लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है.”

The Phenomenon Beyond Cinema! 🎬

The BCCI Honorary Secretary @JayShah presented the golden ticket to Shri @rajinikanth, the true embodiment of charisma and cinematic brilliance. The legendary actor has left an indelible mark on the hearts of millions, transcending language and… pic.twitter.com/IgOSTJTcHR

