Bcci President Roger Binny And Vice President Rajeev Shukla Likely To Visit Pakistan For The Asia Cup

एशिया कप 2023 उद्घाटन के लिए पाकिस्तान जाएंगे BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला

BCCI president Roger Binny: एशिया कप 2023 उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान जाएंगे.

BCCI President Roger Binny and Vice President Rajeev Shukla

एशिया कप 2023 को शुरू होने में अब एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एशिया कप 2023 उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी (Roger Binny) और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) पाकिस्तान जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) को इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था.

लेकिन माना जा रहा है जय शाह नहीं जाएंगे बल्कि BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उदघाटन मैच के लिए पाकिस्तान जाएंगे. एशिया कप 2023 का उद्घाटन मुकाबला 30 अगस्त को मुल्तान में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल (PAK vs NEP) के बीच खेला जाएगा. आपको बता दें कि शाह एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष भी हैं.

भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी को एसीसी के सामने एक हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान चार मैचों की मेजबानी करेगा, वहीं बाकी श्रीलंका में खेले जाएंगे.

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

